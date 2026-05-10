Gullmerket er NKKs høyeste hedersbevisning og tildeles personer som gjennom lang tid har gjort en særlig fortjenstfull innsats for hunden, organisasjonen og det kynologiske arbeidet.

Gjennom flere tiår har Haagenrud vært en sentral og respektert skikkelse i det organiserte hundemiljøet. Han har hatt en rekke tunge verv og roller, blant annet i NKKs hovedstyre gjennom om lag 17 år, som hovedstyreleder, RS-ordfører og RS-viseordfører. Han har også sittet i kontrollkomiteen og ledet Norske Elghundklubbers Forbund i to perioder.

Samtidig har han lagt ned et omfattende arbeid ute i miljøet, som jaktprøvedommer, utstillingsdommer, foreleser og mentor for nye dommere. Gjennom årene har mange møtt Haagenrud som en kunnskapsrik, tydelig og engasjert person med stor kjærlighet til hunden og organisasjonsarbeidet rundt den.

I komiteens begrunnelse trekkes det frem at hans innsats har vært preget av faglig integritet, kontinuitet og sterk lojalitet til organisasjonens demokratiske prosesser. Det legges også vekt på hans evne til å bidra med struktur, erfaring og tillitsskapende arbeid gjennom mange år.

Haagenrud har vært opptatt av at hundearbeid alltid må bygge på kunnskap, samarbeid og respekt. Både for mennesker og hunder.

Selv om han nylig takket av som hovedstyreleder i NKK, er han fortsatt aktiv i organisasjonsarbeidet. På årsmøtet i Norske Elghundklubbers Forbund tidligere i år ble han valgt til leder for tredje gang.

Tildelingen av NKKs gullmerke er en varm takk for et livslangt engasjement, og en anerkjennelse av den betydningen Nils-Erik Haagenrud har hatt for Norsk Kennel Klub, hundemiljøet og hundesaken i Norge gjennom flere tiår.