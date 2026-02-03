I denne innspillsrunden ønsker vi særlig tilbakemeldinger på innsatsområdene som ligger i strategien i kapittel 5. Vi ber deg lese med et overordnet og helhetlig blikk, og vurdere om retningen som skisseres føles tydelig, relevant og ambisiøs nok.

Her finner du utkast til strategi 2026 - 2030

Dette ønsker vi innspill på

Er målsetningene godt formulert og lette å forstå?

Oppleves de som riktige og viktige for tiden vi går inn i?

Er det områder eller temaer som bør styrkes eller inkluderes?

Bør noe justeres i ambisjonsnivået?

Slik gir du innspill

Det er to måter å gi innspill på. Skriftlige innspill sendes til marie.rolandsen@nkk.no og eposten må merkes med «strategi». Frist for skriftlige innspill er 2. mars.



Vi inviterer også til Teamsmøte hvor man kan gi tilbakemeldinger, begge møtene blir lagt opp helt likt. Dato og tidspunkt er:



– Torsdag 26. februar kl. 18.00 -19.30 Bli med på møtet i Teams

– Mandag 2. mars kl. 19.00 - 20.30 (Lenke kommer)

Det er fullt mulig å både delta på Teamsmøter og å levere inn skriftlig innspill.

Strategien skal være et levende dokument som setter kursen for arbeidet vårt – og forankringen i organisasjonen er avgjørende for at den skal lykkes. Vi håper derfor at mange tar seg tid til å lese utkastet og dele sine perspektiver.

Takk for at du bidrar til å forme veien videre!

Strategien skal endelig vedtas på Representantskapsmøtet.