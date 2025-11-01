Se program og kjøp billetter her

Kanskje kjenner du noen som har lyst på hund? På Oslo Dog Show gir vi råd til dem som går med en drøm om å få seg hund – både med foredrag på scenen alle tre dager – og på vår store stand i B-hallen. Mange raser kan du både se og ta på i A-hallens rasetorg, der flere titalls raseklubber kommer for å møte interesserte.

Er du nysgjerrig på hvilke aktiviteter du kan gjøre med hunden din, og har du spørsmål om for eksempel agility, lydighet, kreativ lydighet, smeller eller hundeutstillinger? Møt NKKs fagansvarlige på vår stand og få tips til hvordan du kan begynne treningen og hvem du kan kontakte for å komme i gang! Har du barn og ungdom som vil trene med hunden? Møt våre flotte ungdomsrepresentanter fra NKK Ungdom på vår stand, de hjelper din ungdom å komme inn i et flott og inkluderende miljø med mye aktivitet!

Du møter også mange dyrebutikker med gode messetilbud på Lillestrøm disse dagene – tilbud spesielt rettet mot deg som hundeeier. Det blir også konkurranser og quiz – kom innom vår stand for å bli med på vår konkurranse og «mini-safari».

Og selvsagt kan hunden kan være med. Den må være minst fire måneder gammel og du må fremvise gyldig vaksinasjonsbevis (vaksinert mot valpesyke/parvovirusinfeksjon). Blir hunden stresset i folkemengder, eller i møte med andre hunder? Da er det best å la hunden bli hjemme.

For oversikt over raseklubber og aktiviteter på Oslo Dog Show, se www.oslodogshow.no