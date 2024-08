Over 1,2 millioner nordmenn lever i dag med hund og hunden er derfor til stor glede for mange av oss. Den gjør oss mer aktive, mindre ensomme, lykkeligere og tryggere. Derfor er det godt dokumentert at hundene våre har en positiv effekt på folkehelsen.

Skal hunden bidra til at vi får bedre liv, må vi sørge for at hundene har gode liv. Det gjør vi ved å legge til rette for dem, og sørge for at de kan trene, leke og utfolde seg på hundens egne premisser. Da ny hundelov trådte i kraft i 2023 fokuserte Landbruks- og Matdepartementet på at loven skulle legge til rette for et mer positivt og samfunnsgagnlig hundehold, som var til glede for både hundeeiere og alle andre.

Samtidig er det fortsatt stor ulikhet i hvordan norske kommuner legger til rette for hundeaktiviteter. Noen er flinke til å legge til rette for egne friområder for hundene, mens noen kommuner innfører altfor strenge regler for båndtvang og i mange kommuner er ikke hundehold noe som settes på den politiske dagsorden i det hele tatt.

Regler og rettigheter for hundeeiere praktiseres derfor svært ulikt fra kommune til kommune, noe som går utover både hunder og hundeeiere. Det kommer frem i en undersøkelse som NKK har gjennomført blant norske hundeeiere.

Vi spør hva det viktigste bidraget hundene gir til det norske samfunnet er, og er det områder hvor de kan bidra mer? Er det på tide at politikerne tar mer styring om hundeholdet? Hva kan hundeeierne forvente av kommunen sin? Og hvordan kan vi unngå konflikter knyttet til hundehold?

Vi kårer også de tre beste hundekommunene i Norge i 2024!

Møt oss på No1 Sportsbar i Arendal kl. 12.30, eller følg med på livestream fra arrangementet!

Lenke til arrangement på Facebook og stream

Lenke til programmet i Arendalsuka