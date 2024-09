De siste årene har NKKs utstillingsår for kåring av mestvinnende hunder på NKK-utstillinger strukket seg fra november til september – det betyr at NKK Sandefjord i november er starten, mens avslutningen er på NKK Stavanger i september. Det konkurreres i mange kategorier, men gjevest er prisen for mestvinnende hund – «Bamsevinner».

Prisen har vært delt ut i over 50 år, og går til den hunden med flest gruppe- og BIS-plasseringer på NKKs utstillinger gjennom året. I år var konkurransen knivskarp mellom de to beste, som lå helt likt foran utstillingen i Stavanger. Petit’en ble fulgt til døra av den velkjente storvinneren Lundecock’s Coconut, en shetland sheepdog, eid av Finn Helge Olsen. Begge hundene vant sin gruppe i Stavanger, så dermed var det plasseringen i Best in Show som skulle avgjøre.

Her valgte den britiske dommeren Tom Johnson å sette petit’en til Best in Show, mens sheltien ikke ble plassert. Dermed var det avgjort – årets «Bamsevinner» er kåret. Hunden har vunnet rasen på alle NKK-utstillinger i år, og har vunnet alle grupper unntatt to. Den har også vunnet flere Best in Show og har en lang rekke BIS-plasseringer. Hunden er oppdrettet av Gavin Robertson i Storbritannia. I fjor var den nummer tre på «Bamselista», i år tok den altså to steg opp. Og for den som lurer: Prisen er oppkalt etter den første hund som vant på en NKK-utstilling i 1898, det var en elghund som het «Bamse». Derav «Bamsevinner».

Prisen for «Årets veteran» gikk til en lhasa apso eid og oppdrettet av Kurt Espeland, Panaphia’s Magic Man. Her konkurrerer hunder over 8 år.

Årets beste avlshund er en tibetansk spaniel, Sagalands Nilsson, eid av Sonja Dramstad. Hun har flere ganger tidligere vunnet denne konkurransen med ulike avlshunder.

Årets oppdretter i Norge er svensk! Kennel Caci’s, ved Carina og Mikael Østmann har hentet fem plasseringer med sine flatcoated retrievers på norske utstillinger, og det holdt til seier. Oppdretterne har flere ganger vunnet den samme prisen i Sverige.

NKK avvikler også en egen konkurranse for «Årets norske hunderase», hvor representanter for de sju norske hunderasene får konkurrere. I år ble konkurransen vunnet av en norsk lundehund, Pride of Norway’s Evolution, eid og oppdrettet av Anette Vabø-Andersen. Dette er, så vidt vi har kunnet se, første gang en lundehund vinner denne prestisjefylte konkurransen.

Det blir prisutdeling og heder og ære på NKK Sandefjord i november. NKK gratulerer alle vinnerne!

Se alle resultater fra NKK Stavanger og årskonkurransene her.