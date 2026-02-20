En skitur som passer for begge

Når skiløypa deles med mange, er det en fordel at hunden på forhånd har lært hva som forventes av den i møte med andre. Det handler om trygghet for både hund og menneske.

Før dere spenner på dere skiene, bør du vurdere hvor godt trent hunden faktisk er. Løs snø, kulde og lengre distanser tapper krefter raskere enn mange tror. Det som kjennes som en moderat tur for deg, kan være en hard økt for hunden.

Tilpass lengde og tempo etter hundens alder og kondisjon. Ikke etter ambisjonene for dagen. Husk pauser, og følg med på signaler som stiv gange, nøling eller overdreven pesing.

Riktig utstyr er også en del av hundevelferden:

Godt tilpasset sele ved trekking

Ingen trekk for valper og unghunder

Potesalve eller sokker ved behov

Dekkende klær for hunder som lett fryser

Førstehjelpspakke

Ikke alle vinteraktiviteter passer for hund

Noen arenaer er rett og slett uegnet. Slalåmbakker, halfpipe og skøytebaner kan raskt utvikle seg til farlige situasjoner. Både for hund og mennesker. Skarpe skøytejern, ski med metallkanter, høy fart og uforutsigbare bevegelser øker risikoen for kuttskader og fall.

Speilblank is kan også være risikabelt. Hunder kan skli, få strekkskader eller i verste fall gå gjennom isen. Skal dere over islagte vann, må dere alltid være sikre på at isen er trygg.

God stemning i skiløypa

Vinterferien betyr mer folk ute. Skiløpere, barnefamilier, turgåere og hundeeiere deler de samme områdene. Det krever litt ekstra bevissthet.

Sørg for at du har god kontroll på hunden. En hund som plutselig krysser løypa kan skape utrygghet og farlige situasjoner. Skap forutsigbarhet og trygge passeringer. Så langt det er mulig la hunden gå/løpe i kanten av løypa, eller velg mindre trafikkerte traseer når det er mulig.

Naturen har plass til alle

De fleste ønsker det samme: fine vinterdager uten konflikter. Små hensyn gjør stor forskjell i skiløypa. Og husk at ved å holde sporene rene, bidrar du til gode turopplevelser for både to- og firbeinte gjennom hele vinteren.

Å være en god hundeeier i skiløypa handler om mer enn regler. Det handler om å ivareta hundens helse, forebygge skader og bidra til at fellesskapet fungerer. Når vi tar ansvar, styrker vi både hundevelferden og tilliten mellom dem som bruker naturen.

God vinterferie og god skitur!