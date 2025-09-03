KG i lydighet ønsker å minne om at fristen for å søke på Internasjonal status på lydighetsstevne i 2026 nærmer seg.

Det arrangeres 10 internasjonale stevner pr år. FCI3 med internasjonal status er tellende stevner for Geravinner. Noen av stevnene blir også plukket ut til å være uttaksstevner for uttak til mesterskap. Det skjer etter avtale med klubber som ønsker dette. Stevne gjennomføres lik et vanlig stevne. Les informasjon i vedlegg om regler for internasjonale stevner Dommere vil bli tildelt disse stevnene av KG i lydighet

Vi ønsker å minne om at det samme gjelder søknad om å arrangere Norgesmesterskap og Norsk mester i 2026.

Se under dokumenter, for hva som kreves for å arrangere NM. I 2026 ønsker vi at NM arrangeres i august/september på bakgrunn av datoer for andre mesterskap i 2026. Dommere og konkurranseledere tildeles av KG i lydighet

Vennligst send søknad til kglydighet@nkk.no eller vis dere har flere spørsmål.