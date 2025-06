Norsk Lundehund Klubb øker tempoet på krysningsarbeidet

Norsk Lundehund Klubb vedtok på sitt årsmøte 29.04.2025 å åpne stamboka for utvalgte 2. generasjons krysninger som tilfredsstiller klubbens helsekrav og som samtidig oppnår en kvalitet på utstilling eller mønstring tilsvarende «good». Dette ble vedtatt med hele 94% flertall. NKK godkjente vedtaket 20.06.2025.

Allerede 25-26.07.25 vil vi se de første konsekvensene av endringene. Da arrangerer Norsk Lundehund Klubb Lundehunddagene på Bømoen på Voss. På programmet fredag 25.07 står beskrivelse og innmønstringsutstilling for lundehundkrysninger. Det er ventet 8 krysninger for beskrivelse. Videre vil 4-5 tidligere beskrevne andre- eller tredje-generasjons krysninger, som fyller kravene til helse og gemytt, bli vurdert for innmønstring i stamboka. To av disse hundene har allerede fått valpekull. Det betyr at dersom disse hundene innmønstres, vil også valpene deres stambokføres. Vi håper derfor på 11-12 nye stambokføre hunder denne dagen! Disse hundene er da klare for avl i rasen, og er vi heldige, vil de bidra med inntil 20 valper hver i rasen og dermed kan vi i løpet av få år få en tilførsel av nytt blod som kanskje tilsvarer 20% av de valpene som fødes hvert år. Dette vil si at tempoet på Lundehundprosjektets har minst doblet seg siden stamboka blei åpnet i 2023.