Hvert år offentliggjør forsikringsselskapet Agria listen over de mest populære navnene blant norske hunder

Klassiske og nye favoritter

De populære navnene Luna og Milo beholder topplasseringen for femte år på rad. Navnet Luna betyr «måne» og Milo betyr «kjær». Kanskje er det nettopp betydningene som gjør at så mange hundeeiere lar seg inspirere av dem år etter år?

– På årets lister finner vi en god blanding av klassiske dyrenavn som Nala og Teddy, og menneskenavn som Ludvig og Frida. Å finne det rette navnet til hunden sin er både morsomt og viktig. Navnet blir jo en del av hverdagen, og brukes mange ganger om dagen, sier Steinar Ranheim, konstituert landssjef i Agria Norge.

Nye navn på vei opp

Selv om mange navn går igjen fra tidligere år, ser vi også nye trender. I år har navn som Frida, Nelly, Atlas og Otto klatret inn på topp 20-listene.

– Det er spennende å se hvordan navnetrender endrer seg. Årets liste viser at det finnes et hundenavn for enhver smak, enten man liker det tradisjonelle eller det litt mer særegne, sier Ranheim.

Topp 20 hundenavn 2025

Tispe:

Luna Nala Saga Wilma Bella Kira Lykke Molly Ellie Nova Mira Selma Stella Frida Frøya Ronja Nelly Ella Lilly Millie

Hannhund:

Milo Leo Max Teddy Louie Balder Felix Mio Simba Atlas Bamse Charlie Loke Enzo Storm Otto Solan Aiko Theo Kompis

Trenger du flere navneforslag?

Er du fortsatt på jakt etter det perfekte navnet til din firbeinte venn? Let blant nesten 6000 dyrenavn i Agrias navnekatalog.

Om navnestatistikken

Agria er Norges eneste forsikringsselskap kun for dyr. Hvert år samler de inn og kårer de mest populære navnene på hund, katt og hest. Statistikken baserer seg på alle hunder født i 2025 som er forsikret i Agria per desember 2025. Både rasehunder og blandingshunder er med, og det er hundens daglige navn som telles, ikke eventuelle stamtavlenavn.