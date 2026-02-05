På Nordkalotten – områdene i det nordlige Norge, Sverige og Finland – har hunder gjennom generasjoner vært en naturlig del av samisk liv. I et landskap preget av store avstander, krevende klima og tett samspill med naturen, har hundene vært uunnværlige samarbeidspartnere. De har bidratt til å holde reinflokkene samlet, varsle fare og gjøre hverdagen mulig i et levesett som følger årstidene og naturens rytme.

– Samisk hundehold har alltid krevd allsidige hunder. De blir brukt som gjeterhunder, jakthunder og er en del av familien, sier Per Ola Wahlquist, styreleder i Norsk Lapphundklubb.

Hundene har hatt flere roller samtidig og vært tett integrert i hverdagslivet. Denne allsidigheten preger fortsatt lapphundene i dag.

Et liv i samspill med natur og dyr

Reindriften har stått sentralt i samisk kultur, og hundene har vært avgjørende for at dette arbeidet har fungert i praksis. Samarbeidet mellom menneske og hund har gjort det mulig å håndtere store reinflokker over lange avstander og i krevende værforhold.

Samtidig har lapphundene også hatt – og har fortsatt – en plass utenfor reindriften.

– Utenfor den samiske reindrifta er lapphundene i dag populære familiehunder som er godt tilpasset nordisk klima og kan være med på de fleste aktiviteter, sier Wahlquist.

Formet av bruk og behov

De tre lapphundtypene – finsk lapphund, svensk lapphund og lapsk vallhund – har alle sitt opphav i dette samiske bruksområdet. Hundene er utviklet gjennom praktisk bruk, erfaring og behov. I dag kommer denne allsidigheten også til uttrykk i moderne hundehold.

– Lapphunder er representert innenfor hundesporter som rallylydighet, agility, bruks og viltspor. De kan brukes til elgjakt, som redningshunder, treskjellende fuglehunder, gjeterhunder og terapi- og besøkshunder, sier Wahlquist.

Å ta vare på funksjon og mangfold

Lapphundene er ikke bare en del av historien. Alle tre hundetypene har åpne stambøker, noe som gjør det mulig å tilføre nytt arvemateriale gjennom kontrollerte innmønstringer.

– For å bevare de opprinnelige bruksegenskapene som har formet hundene, er det viktig med en sterk tilknytning til deres opprinnelige arbeid – reindrifta, sier Wahlquist.

Han understreker også betydningen av genetisk bredde:

– En åpen stambok gir mulighet for å øke genetisk variasjon, og for å forbedre egenskaper som har blitt mer sjeldne eller selektert bort. Dette gjelder både eksteriør, bruksegenskaper og helserelaterte egenskaper.

Levende kulturarv

For Norsk Lapphundklubb er det viktig å understreke at dette ikke bare handler om fortiden.

– Lapphundene og den samiske reindrifta har fortsatt en sterk forbindelse. Det er en levende kulturarv, og derfor bør vi være bevisste på ikke å omtale dette kun i fortid, sier Wahlquist.

På Samenes nasjonaldag minner lapphundene oss om nettopp dette: at samisk kulturarv er levende. Den bæres videre gjennom mennesker, kunnskap – og hunder – i et fortsatt samspill mellom tradisjon, funksjon og framtid.