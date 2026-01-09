Dato: Onsdag 28.januar, kl 18.30 til 21.00. Webinaret holdes på teams.

Kurset egner seg også for enkeltmedlemmer som ønsker å få innsikt i hvordan planlegging og avholdelse av årsmøter foregår.

Vi åpner for spørsmål mot slutten av møtet, og vil svare på disse så langt dette er mulig.

Velkommen til kurs!

Lenke til kurset finner du her

Presentasjon av foreleser Line Orlund:

Line Orlund, 56 år. Jobbet med organisasjonsarbeid både som jobb og hobby i store deler av mitt voksne liv. Starter som studentpolitiske i 1997 og der fikk jeg min «grunnopplæring» i organisasjonsarbeid. Ble valgt til leder for Norsk Boxerklubb i 2010 og har vært leder i klubben i 10 av de siste 16 årene. Sitter nå i valgkomite og som leder av avlsrådet i samme klubb.

Jeg har holdt en rekke organisasjonskurs for flere organisasjoner. Jeg har tilpasset et organisasjonskurs til «hundeverdenen» og har holdt dette flere ganger både for egen raseklubb (boxer) og for raseklubber vi har samarbeidet med. Jeg har vært ordstyrer på mange årsmøter og er opptatt av å få til gode prosesser og møter for de klubbene jeg bistår.