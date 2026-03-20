Kampanjen «Nei til fyrverkeri» har vokst betydelig de siste årene og skapt stort engasjement.

En bred og samlet innsats

Kampanjen samler et bredt spekter av aktører – fra veterinærfaglige miljøer, forskningsinstitusjoner og dyrevernorganisasjoner til interesseorganisasjoner som NKK. Gjennom samarbeid, kunnskapsdeling og felles kommunikasjon har d problemstillingen blitt løftet opp og det er lagt et godt grunnlag for endring.

Felles for aktørene er en tydelig bekymring for en rekke negative konsekvenser av privat fyrverkeri hos dyr og mennesker, og et regelverk som i praksis ikke håndheves godt nok.

Fyrverkeri bør forbys

NKK har i en årrekke ment at fyrverkeri i privat regi bør forbys, og at oppskyting kun bør skje kontrollert i offentlig regi.

Privat fyrverkeri utsetter hvert år dyr for unødig stress og frykt. Hunder er blant de mest utsatte, og rundt 20 prosent opplever betydelige reaksjoner. Mange forsøker å rømme i panikk – og noen kommer aldri til rette igjen. Reaksjonene kan føre til skader, varig lydsensitivitet og redusert livskvalitet. Selv om regelverket er tydelig, etterleves det i for liten grad. Uforutsigbar oppskyting gjør det vanskelig for dyreeiere å skjerme dyrene sine.

Også andre dyr rammes – både kjæledyr, produksjonsdyr og viltlevende arter – som utsettes for akutt stress og fluktreaksjoner de ikke forstår eller kan kontrollere. I ytterste konsekvens pådrar dyr seg alvorlige skader eller mister livet.

NKK mener at hensynet til dyrevelferd ikke kan vike for privat fyrverkeri, og at belastningen dette påfører dyr derfor ikke er akseptabel. Vi tillater oss å minne om bærekraftaspektet her og mener fyrverkeri er direkte strid med både økonomiske, sosiale og miljømessige bærekraftmål.

NKKs forventning til justisministeren

NKK forventer at justisministeren tar det brede folkelige og faglige engasjementet på alvor. Det finnes betydelig støtte i befolkningen for et forbud mot privat fyrverkeri.

Forsøk på å utrede problemstillingen har gjentatte ganger blitt stoppet på politisk nivå, til tross for faglige anbefalinger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi håper denne kampanjen og det store engasjementet vil sørge for en utredning som medfører forbud.

For NKK handler dette om et grunnleggende prinsipp: Ingen dyr skal måtte oppleve panikk og fare fordi lovverket ikke er godt nok. Fagmiljøer, organisasjoner og privatpersoner står sammen, og så håper vi nå politiske beslutningstakere lokalt, regionalt og nasjonalt står sammen med oss.

Det er fortsatt mulig å bidra

Selv om kampanjen nå overrekkes, er det fortsatt mulig å signere oppropet via kampanjesiden «Nei til fyrverkeri». Hver signatur forsterker budskapet om at tiden for privat fyrverkeri er forbi. Sammen kan vi ta et viktig steg mot tryggere nyttårsfeiringer – for hunder, mennesker og dyr i hele landet.