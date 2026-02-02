Tekst: Eva Kristine Wiik, kommunikasjonsrådgiver Norsk Kennel Klub / Ingvild Bretten Berg, generalsekretær Norsk Kennel Klub

Toget er innstilt. I stedet går det buss for tog. For de fleste er det bare irriterende. For den som reiser med hund, kan det bety at reisen stopper helt.

Hunden er tillatt på toget. Billetten er betalt, og reisen planlagt. Likevel får eier beskjed om at hund ikke kan være med videre på bussen. Kanskje er bussen full. Kanskje tillater ikke den lokale bussoperatøren hund. Kanskje tolkes reglene annerledes akkurat denne dagen. Uansett årsak: Her stopper reisen.

Dette er ikke uflaks eller enkeltstående hendelser. Det er noe mange hundeeiere kjenner igjen. Når slike brudd skjer underveis i reisen, svekkes tilliten til kollektivtransport som et pålitelig alternativ. Særlig for dem som faktisk ønsker å reise mer miljøvennlig.

– Skal offentlig transport være et reelt alternativ til privatbil, må hele reisekjeden fungere sammen. Når man har betalt for en reise, må man også kunne stole på at rammebetingelsene ligger fast gjennom hele reisen, sier generalsekretær i NKK, Ingvild Bretten Berg.

Tillatt – men uklart

I Norge finnes det ofte regler som åpner for å reise med dyr på offentlig transport. Samtidig er rammene fragmenterte og uklart kommunisert. Regelverket varierer mellom transportselskaper, transportmidler og operatører – og kan i praksis avhenge av lokale vurderinger eller enkeltpersoner. Det hender også at reglene endres og tilpasses etter størrelse på hund og type hund, vurderinger som gjøres av den som til enhver tid fører det aktuelle transportmiddelet. Dette anser vi å være både uheldig og potensielt diskriminerende.

For den reisende gjør dette planlegging vanskelig. For kollektivtransporten er konsekvensen mer grunnleggende: Når man ikke vet om hele reisen lar seg gjennomføre, velger mange bilen i stedet. Ikke fordi de foretrekker det, men fordi det er det eneste forutsigbare alternativet.

Miljøperspektivet som ofte overses

Miljøargumentet brukes ofte for å begrunne endringer og innstramminger i kollektivtransporten. Samtidig overses konsekvensene av uklare og uforutsigbare rammebetingelser. Når reisekjeden ikke henger sammen, er det ikke miljøet som vinner.

Rundt 1,2 millioner nordmenn lever i husholdninger med hund. Det er ikke en marginal gruppe, men en betydelig del av befolkningen. For dem som faktisk er avhengige av kollektivtransport, kan uklare og uforutsigbare rammebetingelser gjøre det umulig å velge bort bilen. Ikke av bekvemmelighet, men av nødvendighet.

Uklare regler, skiftende praksis og manglende sammenheng mellom transportformer fører til én ting: økt bruk av privatbil. Dermed undergraves både nullvekstmål, klimamål og ambisjonen om at flere skal reise kollektivt. Et transportsystem som bare fungerer når alt går etter planen, er ikke et bærekraftig system.

Også til sjøs og i lufta

Ferger og annen sjøtransport er for mange en nødvendig del av reisekjeden, men også her er rammebetingelsene ofte svakt kommunisert. Der løsninger finnes, varierer kvaliteten betydelig.

Når forutsetningene oppleves tilfeldige, undergraves tilliten til kollektivtransport også på lengre reiser. Ikke fordi folk ikke vil reise miljøvennlig, men fordi de ikke tør å ta sjansen.

I luftfarten har hundeeiere erfart å bli ekskludert som kundegruppe i høysesonger, til fordel for andre reisende. Reiser som tidligere var mulig å planlegge, blir da stengt for enkelte. Ikke av hensyn til sikkerhet, men som et kapasitetsgrep. Resultatet er færre reelle valg, lavere forutsigbarhet og redusert mulighet til å velge kollektivt framfor privatbil.

Forbud er ikke løsningen

Når rammebetingelsene er uklare eller utilstrekkelige, griper man ofte til forbud. Det kan fremstå som handlekraftig, men adresserer sjelden årsaken til problemet. Forbud skaper ikke bedre sammenheng i reisekjeden, tydeligere ansvar eller mer forutsigbare løsninger.

Resultatet blir i stedet redusert tilgjengelighet og økt bruk av privatbil – i direkte motstrid til uttalte transport- og klimamål. Et slikt grep flytter ansvaret fra systemet til den enkelte reisende, uten å løse det underliggende problemet.

Bedre rammer gir bedre valg

Skal kollektivtransport være et reelt virkemiddel i miljøpolitikken, må myndighetene ta ansvar for hele reisekjeden. Det forutsetter klare, samordnede og forutsigbare rammebetingelser. Også når reisen endres underveis. Uten dette forblir kollektivtransport et ideal på papiret, mens bilen i praksis blir det eneste reelle valget.

Dette handler ikke om særhensyn, men om kvaliteten på det kollektive tilbudet. Når reisekjeden henger sammen, også for hundeeieren, blir kollektivtransport et reelt, trygt og miljøvennlig valg for flere. Til beste for klimaet, samfunnet og kollektivtilbudet som helhet.