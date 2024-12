Det var høsten 2023 at den nye forskriften trådte i kraft. Den betyr at det i praksis ikke er lov til å gå med løs hund på egnede områder i kommunen, selv der det ikke er konflikt med beitende husdyr. Og det finnes ingen tilrettelagte friområder.

- Jeg og mange andre hundeeiere reagerte med en gang vi hørte om forslaget som innebar utvidet og skjerpet båndtvang. Selv har jeg vært hundeeier i mange år, nå har jeg mellompuddelen Timmi, som er 13 måneder og full av livslyst, sier Marianne.

Hun ønsket å bidra med fakta da høringen startet, og begynte å føre en turdagbok, hvor hun noterte når og hvor hun gikk tur, hvor mange mennesker hun møtte og om hun hadde egen hund løs.

Leverte høringsinnspill

- En av grunnene til at politikerne ønsket utvidet båndtvang, var at det ble hevdet at det var så mange konflikter rundt løse hunder i turområdene. Vel, det var vanskelig å finne spor av disse konfliktene da jeg spurte etter saker hos Lensmann og Viltnemda. Så jeg skrev et langt høringsinnspill med vedlagt dokumentasjon da forslaget var ute på høring, og jeg har også fulgt opp med høringssvar i etterkant, forteller hun.

Men det var til ingen nytte. Den nye forskriften ble innført etter heftig debatt i kommunestyret. Arbeiderpartiet, som var imot forskriften, sendte den sågar til lovlighetskontroll hos statsforvalteren. Men forskriften ble ansett som lovlig.

- Det synes jeg er rart, ettersom den uten tvil fremstår å være i strid med Hundeloven og Dyrevelferdsloven. Det er mulig at vedtaket er bygget på at det ikke er så langt til Stavanger, hvor det ikke er så strenge forskrifter. Men det er pussig at vi skal måtte dra til en annen kommune for å finne tilfredsstillende forhold for å gå tur med hundene våre. Her i Randaberg blir vi hundeeiere ofte møtt av forbudsskilt sier hun.

NKKs kommuneundersøkelse

I vår gjennomførte NKK en spørreundersøkelse hvor vi spurte hundeeiere over hele landet hvordan det var å ha hund i deres kommune. På bakgrunn av denne ble Norges beste hundekommune (Fredrikstad) kåret. På bunnen av undersøkelsen lå Randaberg.

- Undersøkelsen var en god bekreftelse for oss som bor her, og som kjemper mot denne forskriften. Nå er det ingen tvil om at det er alt for dårlige forhold for hund her i Randaberg. Resultatet fikk stor oppmerksomhet og mye mediedekning, noe som gjør at vi får oppmerksomhet hos politikerne, sier Marianne.

Nå er man i gang med ny arealplan for kommunen. Marianne har gitt innspill til planen, og kjemper for egne treningsområder for hund.

- Jeg ønsker å ha en lydig, veltilpasset hund som fungerer best mulig i samfunnet. Men jeg har altså ingen egnede steder jeg kan trene innkalling med løs hund uten å bryte forskriften! Nå er Randaberg en liten kommune rent arealmessig, og vi har mye, ca. 60%, landbruksområder. Men det finnes områder som jeg mener ligger til rette for flerbruk. Hvorfor kan vi ikke være på et skoleområde utenom skoletid for å trene? Nå er det båndtvang også der. Og hva med idrettsanlegg som er lite brukt? Både skoler og idrettsanlegg har store, åpne arealer som gir god oversikt og hindrer uønskede møter mellom folk og hunder når man skal trene hunden sin. Men foreløpig er det ikke åpnet for slik flerbruk, sukker Marianne.

Snakk med politikerne!

- Hvordan bør man gå frem for å få gehør hos politikerne?

- Jeg vil råde andre som er i samme situasjon til å ta mest mulig direkte kontakt. Snakk med partiene, gjerne med hver enkelt representant. Mitt inntrykk er at de fleste politikere mangler kunnskap om hundens naturlige behov. De har ikke kjennskap til Hundeloven eller Dyrevelferdsloven, og bygger ofte sine antakelser på feil premisser. Jeg har sett at man argumenterer med «stakkars små rådyrkalver» når vi snakker om å ha løse hunder om vinteren. Rådyrkalver fødes faktisk ikke i januar! Så snakk med dem som tar beslutninger, og bidra med kunnskap både om hunder og hundelov. Det er noe av det viktigste du kan gjøre, understreker hun.

Marianne er også opptatt av hundens viktige bidrag til folkehelsen.

- Da vår forrige hund døde, vurderte vi om vi skulle ha en ny. Men vi var enige: Vi forfaller raskere uten hund. De daglige turene, selskapet og den sosiale omgangen med andre hundeeiere er kjempeviktig, og er jo vel anerkjent av samfunnet – i teorien. Men ikke når det kommer til praksis. Da skal alle andre hensyn tas først – til vilt, husdyr, og alle som er redde for hund. Og alle som muligens kan komme til å bli redde for hund. Hunden selv er det ofte ingen som tar hensyn til eller tilgodeser med noen fordeler. Det er frustrerende og blir helt feil, avslutter Marianne Veggeberg, som akter å fortsette kampen.

Også i 2025 blir det undersøkelse og kåringen av kommuner i regi av NKK. Følg med og delta når undersøkelsen blir lansert på vårparten!