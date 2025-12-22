Sammen sikrer vi hundens beste

I 2025 har mye skjedd i NKK. Vi har styrket arbeidet med hundevelferd ved å opprette Etikkrådet for hundesaker. Dette nye og uavhengige fagorganet skal sikre en faglig og etisk forsvarlig tilnærming til hunden og løfte hundens interesser tydeligere frem i hele organisasjonen.

Arbeidet for sunne og funksjonelle hunder har også hatt høy prioritet. Vi har utviklet nye avlsprogrammer for flere raser og tar dette viktige arbeidet videre i 2026. For å styrke kunnskapsgrunnlaget ytterligere har vi startet et større utviklingsprosjekt sammen med DyreID, et selskap eid av Den norske veterinærforening. Målet er bedre innsikt og tryggere avlsvalg i årene som kommer. Det skal være trygt å være hund, å oppdrette hund og å eie hund.

Samtidig har vi løftet debatten om kommunal båndtvang. Ved å vise frem kommuner som legger godt til rette for hund og hundeeiere, bidrar vi til bedre løsninger og mer hundevennlige lokalsamfunn.

For å gjøre det enklere for både medlemmer og publikum å melde fra om forhold som gir grunn til bekymring, har vi laget en ny veileder for hvordan man melder inn saker knyttet til hundehold, avl og oppdrett. Den viser tydelig hva som skal meldes til NKK, Mattilsynet eller politiet.

Vi har også vært en tydelig stemme for at Mattilsynet må få bedre ressurser. Uten nødvendig kapasitet kan ikke bekymringsmeldinger følges godt nok opp, og god dyrevelferd blir vanskelig å sikre.

En organisasjon for fremtiden

Arbeidet som er igangsatt for å tilby bedre tjenester, medlemsfordeler og ivaretakelse av våre medlemmer fortsetter inn i 2026. På tampen av året gjennomførte vi en undersøkelse blant våre klubbmedlemmer som ga tydelige svar på hva NKK skal jobbe med som paraplyorganisasjon fremover. For å imøtekomme disse tilbakemeldingene vil vi også i det neste året jobbe med å tilpasse NKK til å bli en organisasjon som skal snakke for hund, hundeeierne og hundeinteressene i de neste tiårene.

Frivilligheten er motoren i Hunde-Norge

Under NKK-paraplyen legges det ned en innsats som tilsvarer rundt 2 760 frivillige årsverk. Det gir aktivitet, fellesskap og trygge møteplasser for hundeeiere i hele landet. I 2026 vil vi synliggjøre denne fantastiske innsatsen enda tydeligere.

Tusen takk for at du har vært en del av NKK i 2025. Vi håper du blir med videre inn i det nye året. Arbeidet vi gjør sammen betyr noe.

Vi ønsker deg og dine firbente venner en aktiv og god juletid og et godt nytt år.

Med vennlig hilsen,

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og leder av Hovedstyret Nils Erik Haagenrud

Norsk Kennel Klub