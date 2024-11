Arrangementet startet tidlig med god logistikk, og deltakerne viste sterke prestasjoner til tross for varierende værforhold. I løpet av helgen var det flere spennende løp, men det var Karin og Lucy som til slutt stakk av med seieren etter en imponerende prestasjon, spesielt i nærarbeidet.

Todagers konkurranse i klasse 3

Målet med gjeterhundprøven er å teste hunden, sammen med sin fører, sin evne til å håndtere sau under de forskjellige situasjonene som man veldig ofte møter på i daglig drift som bonde. Dette innebærer å hente sau til fører, drive dem fra punkt A til B, samle dem inn i et kve, dele fra noen sau, og single ut en sau. Alt dette skal utføres innen en viss tidsramme som er satt på forhånd. Målet med gjeterhundprøver er å finne det beste avlsmaterialet for å ta vare på de flotte rasene våre.

Helgens konkurranse strakk seg over to dager i klasse 3, med både deling og singling. Sauene var en blanding av villsau, pelssau og farga spæl, som bidro til utfordrende og interessante prøver. Likevel så vi at sauene gikk jevnt utover begge dagene. Sammenlagt resultatene ble regnet ut ved å gange den beste poengsummen med tre og legge til den dårligste poengsummen.

Sammenlagtresultater:

Lucy - Karin Mattsson Dip - Ivar Haug Chip - Kai Hjeldnes

Karin Mattsson ble dermed vinner av norsk nursery, mens Ingebjørg Kjærevik ble anerkjent som oppdretter av beste norskfødte unghund, Dip til Ivar Haug.