En fersk undersøkelse* gjort for forsikringsselskapet Agria viser at bare en av ti norske hundeeiere har gått hunde-førstehjelpskurs. Veterinær Sara Solheim og Agria forteller hva du bør gjøre hvis ulykken er ute.

Forhold deg rolig

Hvis du havner i en situasjon der du må gi førstehjelp til en hund, er det viktig at du forholder deg rolig og ikke får panikk. Da kan du vurdere situasjonen og gjøre tiltak i riktig rekkefølge. Sikre ulykkesstedet slik at det ikke er fare for at flere mennesker eller dyr blir skadet. Dersom det er noen i nærheten, få de til å hjelpe deg.

– Hvis hunden er ved bevissthet, gjør ditt beste for å roe den ned. Sett bånd på den så hunden ikke stikker av. Det kan være nødvendig å knytte noe forsiktig rundt hundens snuteparti, slik at du ikke blir bitt. En skadet hund i sjokk og/eller smerter kan bite selv om den aldri har gjort det før, forteller veterinær Sara Solheim.

Kontroller at hunden ikke har større ytre blødninger. Dersom den har det, må du prøve å stanse blødningen. Dette kan du gjøre ved å legge press på stedet. Ofte bruker man hånden med en gang, for så å prøve å finne en bandasje, t-skjorte eller annet materiale som kan brukes til forbinding på vei til veterinæren.

Bevisstløs hund

Hvis hunden er bevisstløs, bør du sjekke om den puster og har puls. Du kan bruke metoden som kalles ABC-metoden, som står for «Airway, Breathing and Circulation».

A – Airway (luftveier)

Sørg for frie luftveier. Sjekk om hunden har noe i halsen og trekk tungen ut. Plasser hunden slik at den kan puste fritt, strekk forsiktig ut halsen slik at hodet og halsen ligger i en rett linje.

B – Breathing (pust)

Sjekk om hunden puster ved å se etter bevegelser på brystkassen. Ta hånden foran hundens munn og nese og kjenn om det kommer luft ut. Hvis den ikke puster, sette i gang med kunstig åndedrett ved å bruke munn til snute-metoden. Altså ikke munn mot munn slik som på mennesker. Luften skal blåses inn i hundens lunger via hundens nese.

Sjekk om noe blokkerer for luftveiene.

Trekk hundens tunge ut av munnen. Vær oppmerksom på at selv en bevisstløs hund kan bite.

Lukk hundens munn og strekk forsiktig ut nakken.

Sett munnen din over hundens snute.

Blås inn i hundens nese til du ser at hundens brystkasse hever seg. Tilpass luftmengden etter hundens størrelse. Ta munnen din bort, slik at luften kommer ut igjen.

Repeter ca. hvert tredje sekund.

C – Circulation (sirkulasjon)

Har hunden puls? Det er lettest å kjenne hjerteslag rett bak albueleddet på hundens venstre side når du bøyer forbeinet opp. Du kan også kjenne etter puls i hundens lyske. Hvis du ikke kjenner noen puls, sett i gang med hjerte- og lungeredning.

Hjerte- og lungeredning

Legg hunden på dens høyre side, altså med hundens venstre side opp.

Sett hendene på nedre, bakre halvdel av brystkassen og press 30 ganger med flat hånd og strake armer. Tilpass kraften etter hundens størrelse. På små hunder kan du sette en hånd på venstre side og en på høyre side av brystkassen og presse sammen brystkassen ved å trykke hendene mot hverandre.

Strekk tungen og nakken forsiktig ut og gi hunden to innblåsinger med munn-til-snute metoden.

Repeter hjertekompresjon og innblåsing. 30 kompresjoner, 2 pust, 30 kompresjoner, osv.

Dra til veterinær når pusten og pulsen har kommet i gang.

Satt fast noe i halsen

Hvis hunden har satt fast noe i halsen, åpne munnen og trekk tungen ut. Dersom du ser et fremmedlegeme, prøv å ta det ut med fingrene. Pass på at du ikke skyver gjenstanden lenger ned eller blir bitt. En hund med panikk kan bite selv om den aldri har gjort det før. Hvis du ikke får det ut, bruk Heimlichmanøveren.

Heimlichmanøveren

Hvis mulig, stå oppreist og løft hunden opp ned med ryggen til hunden mot brystet ditt.

Dersom du ikke klarer å løfte hunden, la hunden stå på forbena og løft bakbeina opp eller la den stå på alle fire.

Ta tak rundt hundens mage, knyt den ene hånden og legg den andre over. Gi et kraftig trykk på øvre fremre del av buken og opp mot hundens bryst for å lage et luftstøt fra lungene som kan presse fremmedlegemet ut. Tilpass kraften etter hundens størrelse.

Trykk 4-5 ganger. Om du ikke får ut fremmedlegemet, dra til veterinær med en gang.

Dra også til veterinæren dersom du får ut fremmedlegemet, for å sjekke at ikke halsen har blitt skadet.

*Undersøkelsen ble utført av Xtreme på oppdrag fra Agria i november 2023. 448 norske hundeeiere bidro med svar.