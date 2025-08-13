Junior NM 2025
Nyhet
Norsk Kennel Klub Ungdom inviterer til Junior Norgesmesterskap 2025, 30. - 31. august på området til Asker hundeklubb på Dikemark!
Årets Junior NM er et uoffisielt stevne i lydighet, rallylydighet, kreativ lydighet og agility + blåbærløp. Åpent for førere i ALLE aldre, men kun de som fyller 25 i 2025 eller yngre er med i kampen om Juniornorgesmester titlene.
Junior NM arrangeres over to dager. Lørdag 30. august arrangeres det agility og blåbær og søndag 31. august arrangeres det rally-lydighet, lydighet, freestyle og heelwork to music. Stevnet arrangeres etter NKK sitt reglement.
Dommere:
- Agility og blåbær: Ingerid Klaveness
- Lydighet: Stein Ole Nergaard
- Rallylydighet: Ina Eriksen
- Kreativ lydighet: Elina Mauno Helgestad og Nina Cathrine Jullum Kise
Påmeldingsfrist 17. august!
Her finner du lenke til påmelding via LetsReg