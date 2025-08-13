Årets Junior NM er et uoffisielt stevne i lydighet, rallylydighet, kreativ lydighet og agility + blåbærløp. Åpent for førere i ALLE aldre, men kun de som fyller 25 i 2025 eller yngre er med i kampen om Juniornorgesmester titlene.

Junior NM arrangeres over to dager. Lørdag 30. august arrangeres det agility og blåbær og søndag 31. august arrangeres det rally-lydighet, lydighet, freestyle og heelwork to music. Stevnet arrangeres etter NKK sitt reglement.

Dommere:

Agility og blåbær: Ingerid Klaveness

Lydighet: Stein Ole Nergaard

Rallylydighet: Ina Eriksen

Kreativ lydighet: Elina Mauno Helgestad og Nina Cathrine Jullum Kise

Påmeldingsfrist 17. august!

Her finner du lenke til påmelding via LetsReg

Her finner du mer informasjon om arrangementet