Dere finner påmelding til både trinn 1 og trinn 2 under denne linken:

https://www.lillehammerbrukshundklubb.com/kurs/

Instruktør: Liv McDowell

Sensor: Cecilie Stenbro

Elev på Trinn 3: Hanne Kiil

Antall plasser for Trinn 1: 7

Antall plasser for Trinn 2 LP: 5

Sted: Lillehammer Brukshundklubb, Sjøsetervegen 29, Lillehammer

Vi har eget klubbhus og oppvarmet treningshall.

Pris: 4500kr for medlem i Lillehammer Brukshundklubb

5500kr for ikke-medlem

Påmeldingen er økonomisk bindende! Påmeldingsfrist: 1.juli 2024 kl.16:00

Datoer for samlinger:

30.08.2024 – 01.09.2024

27.09.2024 – 29.09.2024

25.10.2024 – 27.10.2024

15.11.2024 – 17.11.2024 m/eksamen

Fredagene er det teori.

Hund skal kun være med på lørdag og søndag.

Klokkeslett får dere info om nærmere oppstart.

NB: Dere må selv sørge for å ha alle de formelle og praktiske kravene i orden innen kursstart, i henhold til NKKs regelverk for instruktørutdanning.

Les mer om dette på www.nkk.no Utdanningsplaner ligger til høyre på siden, under dokumenter.

Materiell utdeles ved oppstart.

Kontaktperson for kurset er Ellen H. Tangen: leder@lbhk.no