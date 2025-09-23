INSTRUKTØRKURS TRINN I



Kurset går over 4 helger



Sted:

Dalane Hundeklubb (Teknisk arrangør)

Gamle Eigesveien 53, 4373 Egersund

Instruktør:

Geir Ottesen

Pris:

Kr. 5500,- (Inkl. moms).

Faktura vil bli sendt ut ved mottatt påmelding.

Kursmateriell kommer i tillegg.



Helger:

1-2 november 2025

10-11 januar 2026

21-22 februar 2026

21-22 mars 2026

Arrangør:

Arrangør: NKK Region Rogaland

Eksamen:

Dato for eksamen er foreløpig satt til 5. april 2026

Sensor:

Morten R. Larsen



Påmelding:

Skriftlig påmelding til NKK Region Rogaland innen 1. okt. Påmeldingen er

bindende. Skriv fult navn, adresse, e-mail, tlf. og fødselsår til:

E-mail: bjorg.wikan@outlook.com



Spørsmål kan rettes til:

• Faglig: Åse Berg, tlf. 951 30 872 (Dalane Hundeklubb)

• Administrativt: Bjørg W. Andreassen, tlf. 906 78 692 (NKK Region

Rogaland)

Trinn I er rettet mot grunnutdanning (valpekurs, nybegynnerkurs osv.) av hund. I snitt arrangeres ca 12 trinn I kurs årlig spredt over hele landet. Som autorisert trinn I instruktør er du også bemyndiget til å dømme bronsemerkeprøver.

Trinn II rettes mot de forskjellige grenene (bruks, lydighet, agility, jakt, RIK), og skal gi spisskompetanse til å avholde kurs innen de forskjellige grenene. Det avholdes i snitt 2 - 3 trinn II kurs pr. år, da mest trinn II Lydighet.

Trinn III instruktørens hovedoppgave er å utdanne nye trinn I instruktører, samt trinn II instruktører innen sitt spesialområde.