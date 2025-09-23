Instruktørkurs trinn 1 - Egersund
INSTRUKTØRKURS TRINN I
Kurset går over 4 helger
Sted:
Dalane Hundeklubb (Teknisk arrangør)
Gamle Eigesveien 53, 4373 Egersund
Instruktør:
Geir Ottesen
Pris:
Kr. 5500,- (Inkl. moms).
Faktura vil bli sendt ut ved mottatt påmelding.
Kursmateriell kommer i tillegg.
Helger:
1-2 november 2025
10-11 januar 2026
21-22 februar 2026
21-22 mars 2026
Arrangør:
NKK Region Rogaland
Eksamen:
Dato for eksamen er foreløpig satt til 5. april 2026
Sensor:
Morten R. Larsen
Påmelding:
Skriftlig påmelding til NKK Region Rogaland innen 1. okt. Påmeldingen er
bindende. Skriv fult navn, adresse, e-mail, tlf. og fødselsår til:
E-mail: bjorg.wikan@outlook.com
Spørsmål kan rettes til:
• Faglig: Åse Berg, tlf. 951 30 872 (Dalane Hundeklubb)
• Administrativt: Bjørg W. Andreassen, tlf. 906 78 692 (NKK Region
Rogaland)
Trinn I er rettet mot grunnutdanning (valpekurs, nybegynnerkurs osv.) av hund. I snitt arrangeres ca 12 trinn I kurs årlig spredt over hele landet. Som autorisert trinn I instruktør er du også bemyndiget til å dømme bronsemerkeprøver.
Trinn II rettes mot de forskjellige grenene (bruks, lydighet, agility, jakt, RIK), og skal gi spisskompetanse til å avholde kurs innen de forskjellige grenene. Det avholdes i snitt 2 - 3 trinn II kurs pr. år, da mest trinn II Lydighet.
Trinn III instruktørens hovedoppgave er å utdanne nye trinn I instruktører, samt trinn II instruktører innen sitt spesialområde.