Instruktørkurs NKK Trinn 1

Arrangør:

Nannestad og omegn hundeklubb

Om kurset:

Kurset er på 60 timer og avsluttes med skriftlig, muntlig og praktisk eksamen.

Alle tre må være bestått.

Deltaker skal gjennomføre minst 20 timer hjelpeinstruksjon under godkjent NKK instruktør

før eksamen kan avlegges.10 timer kan tas før kurset starter, mens resterende 10 bør tas etter

første samling.



Kurs dato/tid:

22 og 23. november kl 0900-1700

17 og 18 januar kl 0900 – 1700

14 og 15 februar kl 0900 – 1700

14 og 15 mars kl 0900-1700 inkl eksamen



Kurssted:

Kurset vil foregå på Nannestad og Omegns område / klubbhus.

Instruktør:

Kirsten Bjørnelykke

Sensor:

Turid Stavn



Antall plasser:

6-8

I tillegg til dette har vi klart å få på plass 1-2 dager med «Praksis på kursplass/instruktørens

rolle». Dette er det Mette Olsen – instruktør i Gjøvik Hundeklubb som kommer å holder for

oss. Datoene vil vi komme tilbake til. Dette er frivillig å delta på, men anbefalt av instruktør.

Pris:

Kr 4500 for medlem i Nannestad og omegn hundeklubb

Kr 5500 for ikke-medlem



Påmeldingsfristen:

15 oktober 2025 kl 1800. Økonomisk bindende påmelding.

Kurset betales til konto: 1622 20 11446 og merkes med Navn og Trinn1.

NB! Dere må selv sørge for å ha alle de formelle og praktiske kravene i orden innen kursstart

ihht NKKs regelverk for instruktør.

Les mer om dette på NKK sine sider: Utdanningsplan trinn 1

Påmelding:

E-post: aktivitet@nannestadogomegnhk.com

Følgende opplysninger må være med ved påmelding:

-Navn, Fødselsdato, Adresse, e-postadresse, medlemsklubb og hvilke meritter du har oppnådd - se utdanningsplanen.

*Jeg som melder på har fylt 18 år og er medlem i NKK medlemsklubb. Jeg forplikter meg til å

virke som instruktør og akseptere og følge de til enhver tid gjeldende lover og regler

**I forkant av eksamen skal jeg ha fungert som hjelpeinstruktør etter gjeldende krav. Dette

vil bli dokumentert overfor instruktør før eksamen.

Dersom du er medlem i Nannestad og omegn hundeklubb vil listen med påmeldte bli sendt

styreleder for gjennomgang og anbefaling. Øvrige kursdeltakere bes fremlegge anbefaling ved

søknad til kurs.

Instruktørkurs 1, 2 og 3

Trinn I er rettet mot grunnutdanning (valpekurs, nybegynnerkurs osv.) av hund. I snitt arrangeres ca 12 trinn I kurs årlig spredt over hele landet. Som autorisert trinn I instruktør er du også bemyndiget til å dømme bronsemerkeprøver.

Trinn II rettes mot de forskjellige grenene (bruks, lydighet, agility, jakt, RIK), og skal gi spisskompetanse til å avholde kurs innen de forskjellige grenene. Det avholdes i snitt 2 - 3 trinn II kurs pr. år, da mest trinn II Lydighet.

Trinn III instruktørens hovedoppgave er å utdanne nye trinn I instruktører, samt trinn II instruktører innen sitt spesialområde.