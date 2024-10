Hva kommer det av?

Hunder, i motsetning til oss mennesker, går igjennom de samme hormonelle endringene etter eggløsning, uavhengig av om hun har blitt drektig eller ikke. Dette gjør at de tispene som ikke blir drektige likevel vil få trigget morsinstinktet og kunne lage melk. Hunder er flokkdyr og tispene vil ofte kunne hjelpe hverandre med å oppfostre valpene. I dagens samfunn, der de fleste tisper bor alene, vil tydelig innbilt drektighet dessverre ofte kunne by på problemer.

Hvordan påvirkes hunden?

Innbilt drektighet er en helt vanlig tilstand, men i noen tilfeller kan det være en påkjenning for både hund og eier. Ha derfor litt ekstra tålmodighet med tispa, og finn gjerne på morsomme aktiviteter sammen i denne perioden.

Tegn på at tispa har blitt innbilt drektig kommer vanligvis ca. 6–8 uker etter løpetid, men kan også starte tidligere eller senere.

Noen av symptomene på innbilt drektighet kan forveksles med symptomer på sykdom, som for eksempel livmorbetennelse. Livmorbetennelse er en alvorlig sykdom som kan oppstå i den samme perioden, altså tiden like etter løpetid. Derfor er det lurt å følge litt ekstra godt med i denne perioden, forteller veterinær Sara Solheim.

Symptomene varierer fra tispe til tispe, og hun kan ha ett eller flere av tegnene:

Graver i for eksempel senger og tepper.

Bære rundt på ting, for eksempel kosedyr, leker eller sko.

Slikker seg mye på magen, brystet eller rundt kjønnsåpningen.

Rastløs.

Sløv og apatisk.

Nervøs og engstelig.

Nedstemt.

Kortere lunte ovenfor andre dyr og mennesker.

Produserer melk.

Hoven i juret.

Økt eller nedsatt matlyst.

Går opp eller ned i vekt

Jurbetennelse

Hvis tispa produserer mye melk, er det en risiko for å utvikle jurbetennelse, eller mastitt som det også kalles.

Følg derfor med på om tispa slikker seg mye på pattene og om noen av disse, eller huden rundt, blir varm, øm eller rød. Kontakt veterinær dersom du mistenker jurbetennelse, råder Solheim.

Hva kan jeg gjøre?

Innbilt drektighet går over av seg selv, men det er noe du kan gjøre for at denne tiden skal bli litt lettere for tispa. Tisper som blir liggende mye for seg selv, vil ofte sture. Gjør derfor noen tiltak for å få henne til å tenke på noe annet.