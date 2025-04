Norsk Kennel Klub inviterer til et digitalt informasjonsmøte om avlsprogrammet for cavalier king charles spaniel. Møtet avholdes fredag 11. april, og er åpent for alle interesserte. Se lenke under. Etter informasjonsmøtet blir det anledning til å sende inn spørsmål, og påfølgende digital spørsmålsgjennomgang.