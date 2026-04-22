I henhold til Hovedstyrets vedtak 165‑24/26 er det nå vedtatt at det er prøvearrangør som har ansvar for oppbevaring av prøvedokumenter etter gjennomført prøve.

Vedtaket gjelder fra dags dato.

Vedtaket innebærer følgende:

Alle originale prøvedokumenter (f.eks. dommerskjema, kritikk, deltakerlister mv.= prøvemapper)skal oppbevares hos arrangør.

Dokumentene skal ikke sendes inn til NKK etter gjennomført prøve.

Dokumentene må kunne fremlegges for NKK ved behov, for eksempel i forbindelse med:

– kontroll

– klage- eller disiplinærsaker (sendes juss@nkk.no).

– annen etterfølgende saksbehandling.

Oppbevaringsansvaret gjelder ut inneværende år (og evt. lenger dersom annet følger av regelverk eller konkret sak).

Unntak:

De prøvearrangørene som kun har resultat registrering må sende inn oppgjørsskjema.

Dette gjelder følgende prøvetyper:

Sport- sport@nkk.no

Lure-coursing

Kreativ lydighet

Smeller

Trekkhundprøve for polare raser

NKKs kåringsprøve

Vannprøver for newfoundland

Jakt- jakt@nkk.no

Elgsporprøve

Bruksprøve for schweisshund

Jaktprøver for spaniels

Apportprøver for spaniels

Hiprøver

Drevprøve for bassett

Drevprøve for alpinsk dachsbracke

Jaktprøver for wachtelhund

Har dere spørsmål til hva som regnes som prøvedokumenter, eller hvordan disse bør oppbevares, er dere velkomne til å ta kontakt med NKK.