I henhold til Hovedstyrets vedtak 165‑24/26 er det nå vedtatt at det er prøvearrangør som har ansvar for oppbevaring av prøvedokumenter etter gjennomført prøve.
Vedtaket gjelder fra dags dato.

Vedtaket innebærer følgende:

  • Alle originale prøvedokumenter (f.eks. dommerskjema, kritikk, deltakerlister mv.= prøvemapper)skal oppbevares hos arrangør.
  • Dokumentene skal ikke sendes inn til NKK etter gjennomført prøve.
  • Dokumentene må kunne fremlegges for NKK ved behov, for eksempel i forbindelse med:

– kontroll
– klage- eller disiplinærsaker (sendes juss@nkk.no).
– annen etterfølgende saksbehandling.

Oppbevaringsansvaret gjelder ut inneværende år (og evt. lenger dersom annet følger av regelverk eller konkret sak).

Unntak:
De prøvearrangørene som kun har resultat registrering må sende inn oppgjørsskjema.

Dette gjelder følgende prøvetyper:

Sport- sport@nkk.no

  • Lure-coursing
  • Kreativ lydighet
  • Smeller
  • Trekkhundprøve for polare raser
  • NKKs kåringsprøve
  • Vannprøver for newfoundland

Jakt- jakt@nkk.no

  • Elgsporprøve
  • Bruksprøve for schweisshund
  • Jaktprøver for spaniels
  • Apportprøver for spaniels
  • Hiprøver
  • Drevprøve for bassett
  • Drevprøve for alpinsk dachsbracke
  • Jaktprøver for wachtelhund

Har dere spørsmål til hva som regnes som prøvedokumenter, eller hvordan disse bør oppbevares, er dere velkomne til å ta kontakt med NKK.