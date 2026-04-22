Informasjon til prøvearrangører
Midlertidig vedtak vedr. oppbevaring av prøvedokumenter
I henhold til Hovedstyrets vedtak 165‑24/26 er det nå vedtatt at det er prøvearrangør som har ansvar for oppbevaring av prøvedokumenter etter gjennomført prøve.
Vedtaket gjelder fra dags dato.
Vedtaket innebærer følgende:
- Alle originale prøvedokumenter (f.eks. dommerskjema, kritikk, deltakerlister mv.= prøvemapper)skal oppbevares hos arrangør.
- Dokumentene skal ikke sendes inn til NKK etter gjennomført prøve.
- Dokumentene må kunne fremlegges for NKK ved behov, for eksempel i forbindelse med:
– kontroll
– klage- eller disiplinærsaker (sendes juss@nkk.no).
– annen etterfølgende saksbehandling.
Oppbevaringsansvaret gjelder ut inneværende år (og evt. lenger dersom annet følger av regelverk eller konkret sak).
Unntak:
De prøvearrangørene som kun har resultat registrering må sende inn oppgjørsskjema.
Dette gjelder følgende prøvetyper:
Sport- sport@nkk.no
- Lure-coursing
- Kreativ lydighet
- Smeller
- Trekkhundprøve for polare raser
- NKKs kåringsprøve
- Vannprøver for newfoundland
Jakt- jakt@nkk.no
- Elgsporprøve
- Bruksprøve for schweisshund
- Jaktprøver for spaniels
- Apportprøver for spaniels
- Hiprøver
- Drevprøve for bassett
- Drevprøve for alpinsk dachsbracke
- Jaktprøver for wachtelhund
Har dere spørsmål til hva som regnes som prøvedokumenter, eller hvordan disse bør oppbevares, er dere velkomne til å ta kontakt med NKK.