Det bor rundt 560 000 hunder i Norge. Mange mennesker møter hverandre på grunn av hunden.



I undersøkelsen* ble 448 norske hundeeiere spurt om de hadde møtt en ny partner eller venn via hunden. 18% svarte at de har møtt nye venner, 2% svarte at de har møtt en partner og 4% har møtt både venner og partner på grunn av hunden.



Sosialt med hund

Det er som kjent mange fysiske og mentale helsefordeler med å ha en hund i livet. Ikke bare føler vi oss bra i selskap med hunden vår, det er også lettere å komme seg ut, være aktiv og møte andre mennesker.



Å knytte kontakt med nye mennesker kan få drahjelp av en hund på mange måter. Du kommer ofte i snakk med andre som vil hilse på hunden din på tur. Noen ganger er det hunden din som knytter vennskap med en annen hund først og så bygges relasjonen mellom deg og den andre eieren. Det finnes også mange arrangement, klubber og kurs der mennesker som deler felles interesse for hund treffes, samt grupper i sosiale medier.



– Det er godt å kjenne andre mennesker som deler interessen og kjærligheten for dyr. Da har du noen du kan lufte tanker og problemstillinger med, og dere kan dele gode råd og tips. Hvis dyrene går godt overens, kan dere gjøre hyggelige aktiviteter sammen med dyrene og passe de for hverandre ved behov, sier Camilla Stenseng, administrerende direktør i Agria.



*Undersøkelsen ble utført av Xtreme på oppdrag fra Agria i november 2023. 448 norske hundeeiere bidro med svar.