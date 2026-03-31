Hundens behov tar likevel ikke pause i båndtvangstiden.

– Båndtvang betyr ikke at hundens behov for aktivitet, bevegelse og utforsking blir borte. God hundevelferd gjelder hele året, også i båndtvangstiden, sier Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i NKK.

Dyrevelferdsloven slår fast at dyr skal ha mulighet til å utøve naturlig atferd. For hunder innebærer dette blant annet behov for fri bevegelse, bruk av luktesansen, utforsking og variert aktivitet.

NKK mener derfor at båndtvangsperioden også må handle om tilrettelegging. Mange steder i landet er det få eller ingen områder der hunder lovlig kan være løse, noe som gjør det vanskelig for eiere å ivareta hundens behov på en god måte.

– Når samfunnet stiller krav til hundeeiere i båndtvangsperioden, må det også legges til rette for at hunder kan få utløp for naturlig atferd på en trygg og lovlig måte, sier Bretten Berg.

Norsk Kennel Klub mener kommunene blant annet bør sørge for egnede friområder og god informasjon om hvor hunder lovlig kan være løse.

– God lokal forvaltning handler om å balansere hensynet til natur, beitedyr, friluftsliv og hundens velferd. Ikke om å velge bort det ene til fordel for det andre, sier Bretten Berg.