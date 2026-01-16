– 2025 fremstår som et år med normal og forutsigbar utvikling. Det gir et realistisk bilde av hvilke hunderaser som etterspørres over tid, og av hvordan hundehold passer inn i hverdagen til folk, sier generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Kjente raser på topp – år etter år

Golden retriever, border collie og labrador retriever er også i 2025 de tre mest registrerte hunderasene i Norge. Dette er hundetyper som har vært på registreringstoppen i mange år, og som appellerer til mange ulike typer hundeeiere.

– At de samme hunderasene holder seg i toppen over tid, tyder på at mange legger vekt på forutsigbare egenskaper og erfaringer. Samtidig er dette hunder med svært ulike behov, og det er viktig at valg av hund gjøres med både livssituasjon og ansvar i mente, sier Bretten Berg.

Stor variasjon

Et bredt spekter av hunder er representert i registreringstallene. Selv om noen raser topper statistikken, fordeler registreringene seg på mange ulike hunder med forskjellige egenskaper, størrelser og bruksområder.

– Mangfoldet i registreringstallene viser at det finnes en hund for mange ulike livssituasjoner. Det gir gode forutsetninger for at flere kan finne en hund som passer deres hverdag, sier Ingvild Bretten Berg.

Stabil interesse – et felles ansvar

Ifølge Ingvild Bretten Berg bekrefter årets tall at hunden fortsatt har en tydelig plass i norske hjem og nærmiljø – som familiehund, som tjenestehund og gjennom aktivitet, fellesskap og frivillighet.

– Når hunden får en så tydelig plass i menneskers liv, følger det også et ansvar. Vår forpliktelse og vårt ansvar er å bidra til rammer, kunnskap og valg som ivaretar hundens behov og legger til rette for et langt og godt hundeliv.

Særskilte registre

I tillegg til ordinær registrering fører NKK også NOX-registeret og sideregisteret. Disse omfatter hunder som av ulike grunner ikke kan føres i den ordinære stamboken, men som registreres for identitet og sporbarhet. Tallene fra disse registrene inngår ikke i statistikken.