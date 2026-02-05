Ikke søl



Frostvæske har en søt smak som de fleste hunder og katter liker. De kan få i seg glykol dersom det har blitt sølt litt på bakken og de slikker det i seg, eller dersom de får det på labbene eller i pelsen og steller seg etterpå.



– Så lite som en teskje frostvæske kan være dødelig, så vær forsiktig så du ikke søler noe, advarer Ingunn Solberg, sjefsveterinær i veterinærrådgivningstjenesten i Agria-appen.

Symptomer



De første symptomene på glykolforgiftning kan oppstå svært raskt etter inntak, men det kan også ta opptil tolv timer.



Hunden eller katten kan få ett eller flere av disse symptomene:



• Drikker og tisser mye

• Slapp

• Sjangler eller viker ustø

• Skjelver

• Kvalme

• Oppkast

• Pustevansker eller rask pust/pesing

• Etter hvert, lite eller ingen tissing

• Krampe



Etter tolv timer kan det virke som om faren er over, men ikke la deg lure av at hunden eller katten virker bedre.



– Siden de giftige komponentene i glykolen brytes ned på ulike måter, kommer neste runde med symptomer etter omtrent 24 timer for hunder (tidligere for katter). Det er på dette tidspunktet nyrene kan svikte, sier Solberg.



Hunden eller katten vil som regel få nedsatt allmenntilstand, kaste opp, tisse lite eller ikke i det hele tatt. Fra dette stadiet er det svært kritisk.

Når bør du kontakte veterinæren?



Hvis du mistenker at hunden eller katten din har fått i seg glykol må du ta den med til veterinæren med en gang. Ikke se det an eller vent på symptomer. Desto tidligere behandlingen starter, jo større sannsynlighet er det for at dyret kan reddes.



Hvordan stilles diagnosen?



Diagnosen kan være vanskelig å stille dersom dyreeieren ikke har sett at hunden eller katten har fått i seg frostvæsken. Den sannsynlige diagnosen stilles på bakgrunn av blodprøver, urinprøver, ultralydundersøkelse og hvilke symptomer som er til stede.



Behandling



Behandlingen og prognosen avhenger av hvor mye glykol hunden eller katten har fått i seg, og hvor lang tid det har gått siden inntaket.



Væskebehandling er en viktig del av behandlingen. Det finnes også flere medikamenter man kan behandle med. Motgiften fomepizol er førstevalget og hindrer effekten av glykol. Andrevalget er etanol.



– Dyret trenger ofte væske- og motgiftbehandling over flere dager. For at denne skal være effektiv er det viktig at behandlingen igangsettes raskt, forteller Solberg.

Dessverre er det ikke alle dyr med glykolforgiftning som overlever, til tross for behandlingsforsøk.



Forhindre glykolforgiftning



Det finnes kjølevæske som ikke inneholder glykol, og som er mindre giftig for hund og katt. Hvis du bruker glykol, gjør det med stor forsiktighet. Hvis du søler, bør du umiddelbart tørke det opp og spyle godt.



– Vær oppmerksom på små dammer ved garasjen og parkeringsplassen og oppbevar flaskene lukket og på et trygt sted, oppfordrer Solberg.



