Er hjortelusflua farlig?

Hjortelusflua en blodsugende parasitt, som vanligvis suger blod fra elg og andre hjortedyr. Den kan også lande, kaste vingene sine og kravle rundt på mennesker og hunder.

Hjortelusflua er plagsom, men ikke farlig. Den kan ikke leve eller formere seg på annet enn hjortedyr, forteller veterinær Sara Solheim.



Langvarig kløe

En sjelden gang hender det at hjortelusflua biter mennesker. Det kan da komme en hevelse og intens kløe på bittstedet etter en dag eller to. Dette vil normalt sett vare opptil 20 dager, men det kan i ekstreme tilfeller vare opp til ett år.



Hva kan du gjøre for å unngå den?

Det er dessverre ingen midler å få kjøpt som hjelper mot hjortelusflua. Det å unngå å gå tur i skogen dersom du merker at hjortelusflua er aktiv kan være et tips. Her er det ingen skam å snu og finne en annen rute i den tiden flua er på sitt mest aktive.



– Vi mennesker kan kle oss slik at hjortelusflua ikke kommer inn på huden. Hundene våre er ikke like heldige. Et tips kan være å ha med kam eller børste på tur og fjerne hjortelusfluene fra hår og pels så raskt som mulig. Man kan også plukke den av med fingrene. Gre gjerne også godt igjennom pelsen når dere kommer hjem, da hjortelusflua raskt kaster vingene og kryper inn mot huden, råder Solheim.

