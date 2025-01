Friluftsliv er for alle og kan oppleves i naturen nær deg. Det er noe mange hundeeiere kjenner godt til, og bruker flere ganger daglig. Den felles drømmen for Friluftslivet år er at alle skal finne sin friluftsglede. Det kan skjer når vi er til stede i naturen og møter den med lekenhet, nysgjerrighet og respekt – gjerne sammen med andre. Sammen med andre friluftslivsorganisasjoner skal vi i 2025 skape begeistring for et naturvennlig friluftsliv, og senke terskelen for å delta.

Programmet varer fra 12 til 15 og du kan besøke mange av Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner. Det blir dans, musikalske innslag, og taler fra ordfører og H.K.H Kronprins Haakon. Kom innom oss på plass nummer 7 og få deg en kopp kakao!