Tekst: Tone-Lise Vilje

Til heder og ære

NKK deler i dag ut gullmerke, sølvmerke og en oppdretterpris. Disse prisene har vært utdelt i flere tiår og er de prisene som er basert på andre kriterier enn resultater i sporter, utstilling og liknende. Nå har Hovedstyret i NKK oppnevnt en ny komite for å se på både de eksisterende prisene, kriteriene for å motta dem og om hvorvidt det er behov for endring i hvordan vi vurderer hva som skal hedres og hvorfor.



Torstein Dehn deler sine tanker om hvordan han ser på både sitt og komiteens ansvar og mandat.



Hvor høyt bør NKKs hederspriser henge, og hva kan alle som blir nominerte forvente seg av komiteen fremover?



– Vi bør hedre de som gjør en spesielt stor innsats for hundene våre, miljøet og som sørger for at vi kan utfolde oss med hundene i naturen, tilby organiserte aktiviteter og avle sunne og friske dyr. Kanskje skal vi gjøre enda mer stas på de frivillige som alltid stiller opp, slik som idrettens frivillighetspris? Hederspriser bør henge svært høyt. Personlig mener jeg at vi bør gi slike priser og merker til ekstraordinær innsats.



– Samfunnet endrer seg hele tiden og vi må følge med i timen i organisasjonen vår. Vi lærer stadig mer og vi må tilpasse oss den læringen. Hederspriskomiteen har fått i oppdrag å se på både de prisene vi i dag har, kriteriene for å få dem, samt å se på om det er andre priser NKK er tjent med å dele ut i fremtiden. Dyrevelferd må være grunnsteinen i alt NKK gjør og da er det nærliggende å vurdere en dyrevelferdspris for eksempel.



Torstein Dehn er en mann med mye erfaring fra organisasjonsarbeid og var styreleder i Fuglehundklubbenes forbund (FKF) i flere år. Første vervet han hadde var i Norsk Pointerklubb i 2016. Organisert aktivitet med hund startet Torstein imidlertid med lenge før, nemlig som hundekjører i nordisk stil med vorstehhunden Stegg i det som var Bærum Trekkhundklubb. Hva er den største endringen Torstein ser i forholdet mellom samfunn og hund fra den tiden til i dag?



– For meg er den største endringen samfunnets krav og syn på hva god dyrevelferd er. Vi har blitt mye mer bevisste på hva som kreves av oss som hundeeiere, som utøvere av sporter og aktiviteter og hva som kreves av oppdrettere. I sum har vi blitt langt mer bevisste både som både hundeeiere, jegere, oppdrettere og trenere og det er en god utvikling. I tillegg har vi hatt en utvikling der alle diskusjoner og meninger uttrykkes i store bokstaver på sosiale medier. Det er kanskje en mindre god utvikling.



– Det handler om balanse

Balanse er et ord som kommer opp mange ganger i løpet av vår samtale. Balanse, eller kanskje manglende balanse, i avl på hund har de siste årene fått mye oppmerksomhet, noe Dehn syntes er både viktig og riktig. – Vi må tåle å bli sett i kortene og være åpne og transparente i alt vi gjør. Det gjelder også hvordan vi arbeider med å vurdere kandidater til ulike hederstegn.

Hederspriser og påskjønnelser engasjerer mange. Det er knyttet mye prestisje og status til en pris eller utmerkelse. Derfor er det ekstra viktig at kriteriene er tydelige, at utvelgelsen er objektiv og at prosessen er rettferdig og solid. Nettopp kriterier og prosess er en essensiell del av arbeidet Torstein Dehn og komiteen skal utføre de neste månedene. Hvordan jobber komiteen og hvordan ser Torstein for seg at hedersprisene til NKK kan være et insentiv for både bærekraftig avl, økt frivillig innsats, rekruttering til hundemiljøene og ikke minst til bedre dyrevelferd?



– Komiteen er bredt sammensatt av folk med ulik bakgrunn og det gir grobunn for gode diskusjoner. Det er god takhøyde for diskusjoner og vi jobber bra. Arbeidet har startet med å gå grundig til verks med gjennomgang av eksisterende hederspriser, kriterier og praktiserende prosess. Det er viktig at vi har solid forståelse av hva som har blitt verdsatt og på hvilken måt for å kunne utfordre litt på hva NKK skal hedre i årene fremover og hvorfor. Kanskje kan vi synliggjøre verdien av alt arbeidet som gjøres på en bedre måte og være en bru mellom det NKK engang var og det det skal bli?



Vi lever i en polarisert verden der retorikken blir skarpere, fakta blir vanskeligere å verifisere og de store kampene blir altoverskyggende. Hverdagslivet med hund, turene, opplevelsene, samspillet og samholdet kan fort komme i skyggen av meningsutvekslinger og uenigheter. På tur med hundene sine i marka og på fjellet finner Torstein den roen jeg kjenner så godt igjen – den roen som gir rom til å puste, fred til å tenke og tid til å bare være. Hundene våre skaper balansen.



Torstein Dehn avslutter med en refleksjon om at de små tingene i livet egentlig er de største;



– Alle som tar frivillige verv, jobber for hundevelferd eller en hundesport, de som strikker votter til premier på samlinger, de som rydder stier og finner skadede dyr – vi bør bli flinkere til å anerkjenne og berømme alt det positive som skjer og alle de som bidrar. Alle får kanskje ikke merker og statuetter, men alle fortjener å bli sett og anerkjent for sitt bidrag. Det skaper en kultur som flere ønsker å være en del av. Hverdagsskrytet er den viktigste formen for heder og ære vi kan gi. Og få.





