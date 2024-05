For syvende året på rad arrangerer Agria Hundepromenade. I fjor deltok 8815 hunder på Hundepromenaden. I år håper Agria at enda flere blir med.

Agria donerer 13 kroner per hund

Det er Norske Redningshunder (NRH) som vil motta donasjon etter Hundepromenaden. Det er gratis å bli med på arrangementet og absolutt alle hundeeiere som ønsker, kan være med. For hver påmeldt hund donerer Agria uavkortet 13 kroner til Norske Redningshunder. Av disse går 8 kroner til det NRH-distriktet som tilhører turens lokasjon.

– Hundene og hundeførerne i Norske Redningshunder gjør en helt fantastisk jobb med å søke etter savnede personer over hele landet. Det er med glede vi kan meddele at det er nettopp disse som vil motta midlene fra Agria Hundepromenaden i år, som i fjor, sier Camilla Stenseng, administrerende direktør i Agria.

101 fellesturer

Det er to ulike måter du kan være med på Hundepromenaden. Den ene måten er at du melder deg på individuelt, altså at du melder på deg og hunden din, og så går du den turen du selv ønsker i løpet av helgen 25.-26. mai. Den andre måten er at du kan gå sammen med en av hundeklubbene eller turlagene som skal gå sammen.

I år er det hele 101 hundeklubber og turlag som arrangerer felles hundepromenade. Disse er godt spredt rundt i landet, fra helt sør til langt nord. Fellesturene er lagt inn i et Google-kart der du kan trykke på poteikonene for å lese detaljer om hver enkelt tur.

Om Norske Redningshunder

Norske Redningshunder jobber for å finne savnede ved hjelp av hund. Det er en frivillig organisasjon som ble stiftet i 1956.

Organisasjonen er delt opp i distrikter med tilhørende lokallag som til sammen dekker hele landet. De godkjente hundeførerne, med sine redningshunder, deltar på rundt 500 redningsaksjoner i året.

Påmelding til Hundepromenaden finner du her.