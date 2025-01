I mange år har border collie vært Norges mest populære hunderase. Den arbeidsglade energibunten har en lang rekke bruksområder, og er førstevalget for den som driver med aktive hundesporter som lydighet og agility. Dessuten er den førstevalget til sauebonden som trenger en gjeterhund.

Men i 2024 ble den altså forbigått av golden retriever, som av mange betegnes som den ultimate familiehund. Det er en vennlig, lettdressert hund med et mildt temperament, men også en aktivt og robust brukshund med en lang rekke anvendelsesområder.

På tredjeplass kommer en annen retriever, nemlig labrador retriever, som har mange av de samme bruksområdene som golden. I tillegg er den mye brukt som førerhund for svaksynte. Den lille, aktive cocker spanielen kommer på fjerdeplass, foran den mest populære rypehunden av dem alle, engelsk setter.

Staffordshire bullterrier, som i mange år har ligget nesten helt i topp, faller noe tilbake på lista og er nå på sjetteplass.

Typisk nok er det aktive, robuste hunder som egner seg på tur som utgjør de fleste rasene på topp ti-lista, noe som gjenspeiler nordmenns turglede. Den eneste helt rene selskapshunden som befinner seg på topp ti, er rasen bichon havanais, som ligger som nummer 7 med 644 nyregistreringer. Men også den er en sporty liten hund, dog i noe mindre format.

Samlet sett minket registreringstallene med ca. 1500 hunder sammenliknet med 2023. Økonomisk trange tider påvirker alltid etterspørsel etter hund, men en nedgang på ca. 5 prosent er mindre enn f.eks. i Sverige. Totalt befinner registreringstallene seg omtrent der de var før koronaepidemien.

Norsk Kennel Klub registrerer ca. 55-60 prosent av alle hunder som fødes i Norge. Det betyr at det trolig var født ca. 40.000 hunder totalt i Norge i fjor.

Alle tall for registrering ligger tilgjengelig på Statistikk - NKK. Her finnes også tall for fylker og kommuner.