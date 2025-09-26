Et samarbeid over tid

Arbeidet med avlsprogrammene har pågått over lengre tid, i tett samarbeid med de Norske Elghundklubbers Forbund. Målet har vært å forankre programmene i både praktisk erfaring og faglige vurderinger, slik at de blir relevante og nyttige verktøy i hverdagen for oppdretterne.

NKK har overordnet ansvar for avl av FCI-godkjente raser i Norge og kompetansen i sekretariatet, forankring i eksterne fagmiljøer samt godt samarbeid med raseklubbene som skal forvalte avlsprogrammene er viktig for arbeidet fremover.

Formålet: sunnhet og mangfold

De nye avlsprogrammene er et svar på både dagens behov og framtidige krav. Når den nye forskriften om hundeavl trer i kraft, må alle avlsorganisasjoner kunne vise til dokumenterte avlsprogrammer. NKK valgte å starte med de norske rasene, og de rasene som ligger under samme forbund.

Programmene er laget for å bidra til å bevare og styrke både helse og genetisk mangfold i rasene. For oppdrettere betyr det konkrete retningslinjer og anbefalinger som gjør det enklere å ta gode valg i avlsarbeidet – til beste for både hunder og eiere.

Veien videre

Godkjenningen markerer ikke et sluttpunkt, men snarere et utgangspunkt. Programmene skal fungere som styringsverktøy, og erfaringene fra dette arbeidet gir NKK et solid grunnlag for å utvikle avlsprogrammer for de andre rasene under vår paraply fremover.

– Dette er et viktig steg for både oppdrettere, eiere og organisasjonen. Gjennom de nye avlsprogrammene får vi et konkret rammeverk som bidrar til å sikre sunne og funksjonelle hunder også i fremtiden. Erfaringene vi har gjort oss med disse ni rasene gir oss et godt utgangspunkt for å videreføre arbeidet på andre områder, sier Nils-Erik Haagenrud, styreleder i Norsk Kennel Klub.

Raser som omfattes

De godkjente avlsprogrammene gjelder for:

Norsk elghund grå

Norsk elghund sort

Jämthund

Karelsk bjørnehund

Vestsibirsk laika

Østsibirsk laika

Russisk-europeisk laika

Svensk hvit elghund

Hälleforshund

Et løft for fremtidens hundeavl

Med godkjenningen av avlsprogrammene er et viktig fundament lagt for å sikre sunne, funksjonelle og bærekraftige jakthunder i Norge. Arbeidet viser at samarbeid mellom raseklubber, oppdrettere og hovedstyret gir resultater som vil komme hele hundemiljøet til gode.

Dette markerer starten på en ny fase i avlsarbeidet – der kunnskap, erfaring og ansvar går hånd i hånd for å bevare våre tradisjonsrike raser og styrke hundevelferden i årene som kommer.