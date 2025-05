Høye lyder, store folkemengder og uforutsigbare situasjoner kan skape stress og utrygghet for hunder. Her er Norsk Kennel Klub sine beste råd for å sikre at hunden får en god nasjonaldag:

1. La hunden bli hjemme

Store folkemengder, korpsmusikk og høyt støynivå kan være overveldende for hunder. Den tryggeste og mest behagelige plassen for hunden er ofte hjemme, i rolige og kjente omgivelser.

2. Vann og skygge

Dersom du må ha med hunden ut, sørg for at den har tilgang til vann og skygge. Hunder kan lett bli overopphetet, spesielt i bunadsvær!

3. Vær forsiktig med pynt og dekorasjoner

17. mai-pynt som flagg, ballonger, plastbånd og glitter kan være fristende å tygge på, men kan føre til kvelning eller mageproblemer hvis det svelges. Sørg for at slike gjenstander er utenfor hundens rekkevidde.

4. Unngå å kle opp hunden

Selv om det kan være fristende å pynte hunden med sløyfer, hatter eller små bunader, kan dette være både ubehagelig og helsefarlig – spesielt i varmt vær. La hunden være naturlig og komfortabel.

5. Unngå fyrverkeri og smell

Selv om det ikke er vanlig med fyrverkeri på 17. mai, kan smell fra leker, ballonger eller lignende skremme hunden. Vær oppmerksom og hold avstand til slike situasjoner.

6. Vær oppmerksom på matrester

Pølser, is og annen festmat kan være fristende for en nysgjerrig snute, men kan være skadelig for hunden. Pass på at den ikke får i seg noe den ikke bør spise.

Vi ønsker alle to- og firbeinte en trygg og hyggelig 17. mai!