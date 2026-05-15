– Hunder opplever verden først og fremst gjennom sansene sine. På 17. mai utsettes mange hunder for en kombinasjon av høy lyd, tett folkeliv, raske bevegelser og uvante situasjoner over lang tid. Det kan føre til både stress og fryktreaksjoner, sier veterinær Vera Finsnes i NKK.

Hun understreker at stress hos hund ikke alltid er lett å oppdage.

– Mange forbinder stress med uro og bjeffing, men hunder kan også reagere ved å bli stille, passive eller søke å trekke seg unna. Når belastningen blir for stor, kan noen hunder også reagere med panikk eller utagering.

Hun minner om at den beste løsningen for mange hunder vil være å få være hjemme i rolige og kjente omgivelser.

– Dersom hunden skal være med ut, må eier legge til rette for at hunden skjermes mest mulig fra store folkemengder, støy og uforutsigbare situasjoner. Sørg for tilgang til vann og legg inn pauser i rolige omgivelser underveis.

– God hundevelferd handler også om å tilpasse aktivitetene våre til det hunden faktisk har forutsetninger for å håndtere. For mange hunder vil en rolig dag hjemme være det beste valget på 17. mai, konkluderer veterinæren.