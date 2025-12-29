GERA-pokalen er en prestisjefylt vandrepokal i lydighet som deles ut av Norsk Kennel Klub (NKK) til den mestvinnende ekvipasjen i FCI klasse 3 på internasjonale stevner i Norge. Pokalen er oppkalt etter hunden Gera, som regnes som en pioner i norsk lydighetssport og har hatt stor betydning for miljøet og standarden i sporten.

Hensikten med GERA-pokalen er å løfte kvaliteten og utviklingen i lydighet gjennom å motivivere utøvere, bygge tradisjon og fellesskap, og indirekte fremme god trenings- og brukskvalitet hos hunder (som mentalitet og førbarhet).

Vinneren av GERA-pokalen 2025 er Monika Kvernberg med Chocomate’s Wikki Perfect (border collie). Pokalen ble overrakt av NKK avd. Nordvestlandet. Vi gratulerer!

Historiske vinnere

  • 2024: Lotte Nordli, Bondi (border collie)
  • 2023: Anne Lise Ytreberg med Kinloch Ella (border collie).
  • 2022: Lotte Nordli med Bondi (border collie).
  • 2018: Monica Wickstrøm med Chocomates Harry's Chilli.
  • 2017: Kjellaug Selsaas med Myrullens Ludvig.
  • 2016: Hege Johnsen med Myrullens Lille Herman.
  • 2015: Hege Schea Bakke med Pink - Despina Galdr.
  • 2013, 2011, 2010: Line Fatland Frøystad med Harry Pepper.
  • 2008–2009: Monica Reiersen med Kronvallaren Extra og Solgunn Roarsen med Pluto.