GERA-pokalen 2025: Sterke prestasjoner belønnes
GERA-pokalen er en av de mest prestisjefylte utmerkelsene i norsk lydighet. I 2025 går pokalen til Monika Kvernberg og Chocomate’s Wikki Perfect.
GERA-pokalen er en prestisjefylt vandrepokal i lydighet som deles ut av Norsk Kennel Klub (NKK) til den mestvinnende ekvipasjen i FCI klasse 3 på internasjonale stevner i Norge. Pokalen er oppkalt etter hunden Gera, som regnes som en pioner i norsk lydighetssport og har hatt stor betydning for miljøet og standarden i sporten.
Hensikten med GERA-pokalen er å løfte kvaliteten og utviklingen i lydighet gjennom å motivivere utøvere, bygge tradisjon og fellesskap, og indirekte fremme god trenings- og brukskvalitet hos hunder (som mentalitet og førbarhet).
Vinneren av GERA-pokalen 2025 er Monika Kvernberg med Chocomate’s Wikki Perfect (border collie). Pokalen ble overrakt av NKK avd. Nordvestlandet. Vi gratulerer!
Historiske vinnere
- 2024: Lotte Nordli, Bondi (border collie)
- 2023: Anne Lise Ytreberg med Kinloch Ella (border collie).
- 2022: Lotte Nordli med Bondi (border collie).
- 2018: Monica Wickstrøm med Chocomates Harry's Chilli.
- 2017: Kjellaug Selsaas med Myrullens Ludvig.
- 2016: Hege Johnsen med Myrullens Lille Herman.
- 2015: Hege Schea Bakke med Pink - Despina Galdr.
- 2013, 2011, 2010: Line Fatland Frøystad med Harry Pepper.
- 2008–2009: Monica Reiersen med Kronvallaren Extra og Solgunn Roarsen med Pluto.