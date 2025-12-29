GERA-pokalen er en prestisjefylt vandrepokal i lydighet som deles ut av Norsk Kennel Klub (NKK) til den mestvinnende ekvipasjen i FCI klasse 3 på internasjonale stevner i Norge. Pokalen er oppkalt etter hunden Gera, som regnes som en pioner i norsk lydighetssport og har hatt stor betydning for miljøet og standarden i sporten.

Hensikten med GERA-pokalen er å løfte kvaliteten og utviklingen i lydighet gjennom å motivivere utøvere, bygge tradisjon og fellesskap, og indirekte fremme god trenings- og brukskvalitet hos hunder (som mentalitet og førbarhet).

Vinneren av GERA-pokalen 2025 er Monika Kvernberg med Chocomate’s Wikki Perfect (border collie). Pokalen ble overrakt av NKK avd. Nordvestlandet. Vi gratulerer!

Historiske vinnere