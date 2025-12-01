Orginalversjonen av DogWeb har i lang tid vært uten vedlikehold, og siden den nye versjonen er fullt operativ, er det nå naturlig å avvikle den gamle tjenesten.

I «nye DogWeb» finner du all informasjonen du tidligere hentet ut – bare mer oversiktlig og med flere muligheter. Når du logger inn via Min side, kan du søke opp hunder, se stamtavler, resultater, titler, helseopplysninger, avkom og slektslinjer. Innavlsprosent og utvidede generasjonsvisninger er også tilgjengelig med et klikk.

For deg som jobber med avl, rasearbeid eller større datasett, gir den oppgraderte statistikkgeneratoren mer detaljerte rapporter og bedre filtrering. Du kan hente ut rasespesifikke tall, avlstall, helseoversikter og eksportere rapporter til videre bruk.

All historikk er allerede flyttet over – det eneste som forsvinner, er det gamle grensesnittet. Savner du funksjoner, hører vi gjerne fra deg, slik at den nye løsningen kan utvikles videre i tråd med brukernes behov.

I disse videoene får du en gjennomgang av funksjonene i DogWeb:

