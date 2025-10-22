Frivillighet Norge mener dette er et stort steg i riktig retning, men understreker at neste skritt må være å gjøre ordningen regelstyrt.

Det handler om forutsigbarhet. Frivillige organisasjoner trenger stabile rammer for å kunne planlegge og bruke ressursene sine på aktivitet, sier Johnsen.

Hele 8 av 9 partier på Stortinget har allerede programfestet mål om regelstyrt finansiering. Nå oppfordres forhandlingspartiene SV, Sp, Rødt og MDG til å sikre dette i budsjettforhandlingene.

Dette kan bli en bred politisk seier og vil gi store heiarop fra frivilligheten, avslutter Johnsen.

Momskompensasjonen er et viktig tilskudd for NKK og våre organisasjonsledd. I fjor ble det overført til sammen 9.240.533 kroner i momskompensasjon, fordelt på 232 av våre medlemsklubber. For 2024 forventes tallet å ha steget ytterligere, til 10,2 millioner.