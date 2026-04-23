Et historisk skritt for hundenes velferd

I en panelsamtale om fremtidens norske hundepolitikk møttes politikere, fagfolk og representanter fra hundemiljøet for å diskutere ett av de viktigste spørsmålene i moderne dyrevelferd: Hva skjer når EU innfører strengere regler enn Norge – og hva bør vi gjøre med det?

Det overordnede spørsmålet var tydelig formulert allerede i invitasjonen: Når EU går lenger enn norsk dyrevelferdspolitikk – hva bør skje i Norge? Med Stortingets vedtak fra 2025 om en stortingsmelding om dyrevelferd i ryggen, og EUs kommende krav om obligatorisk ID-merking av både hunder og katter, var rammen satt for en samtale med direkte konsekvenser for norske hundeeiere og oppdrettere.

Deltakere i panelet Ingvild Bretten Berg — generalsekretær i Norsk Kennel Klub

Gudbrand Lie Vatn — daglig leder i DyreID, Norges nasjonale ID-register for kjæledyr

David Persson — president i Den norske veterinærforening og førsteamanuensis ved Veterinærhøgskolen NMBU

Ingvild Wetrhus Thorsvik — nestleder i Venstre, tidligere stortingsrepresentant

Une Bastholm — stortingsrepresentant for MDG, første nestleder i Næringskomiteen

Solveig Vitanza — stortingsrepresentant for Ap, medlem av Næringskomiteen



NKK har krevd dette i tiår

For Norsk Kennel Klub var budskapet klart: dette er ikke noe nytt. NKK har i flere tiår allerede stilt krav om ID-merking av alle valpekull og hunder som registreres i organisasjonen. Det nye er at det nå endelig ser ut til å bli lovpålagt for alle hunder i Norge – ikke bare de som er registrert i NKK.

«Våre oppdrettere og NKK har jobbet for obligatorisk ID-merking i lang tid, og ønsker regelverket hjertelig velkommen.»

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg understreket at ID-merking ikke bare handler om administrasjon og kontroll – det er først og fremst god dyrevelferd. Merking gjør det mulig å samle inn data som kan brukes i helse- og utviklingsarbeid for rasene, og det gir hundene et reelt juridisk vern ved at de knyttes til en ansvarlig eier eller aktør.

Hva betyr endringene i praksis?



Dette endrer seg EU innfører krav om obligatorisk ID-merking av alle hunder og katter

Stortinget vedtok i 2025 at obligatorisk ID-merking av hund skal inn i norsk lovverk

NKK har allerede hatt krav om merking i sine egne registre i flere tiår

Merking gir juridisk vern og knytter hunden til en ansvarlig eier

Data fra merking kan brukes til helse- og avlsforskning

Bretten Berg var tydelig på at NKK ikke bare ønsker å heie på sidene. Organisasjonen vil aktivt bidra til at implementeringen blir god – og hun fremhevet at NKK allerede er i gang med å utvikle digitale systemer som oppdrettere og hundeeiere kan ta i bruk for å sikre best mulig dyrevelferd og økt kunnskap om hunders helse og livskvalitet. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med DyreID, ledet av daglig leder Gudbrand Lie Vatn, som under møtet presenterte sin løsning for nasjonal ID-merking og understreket potensialet i å koble ID-data med helsedata fra veterinærene.

David Persson, president i Den norske veterinærforening, løftet frem det veterinærfaglige perspektivet: at friske hunder ikke bare er et etisk mål, men en forutsetning for et bærekraftig hundemiljø. Han pekte på at veterinærene sitter på store mengder data om hunders helse – data som kan bli langt mer verdifulle dersom de kobles til et solid ID-register og et strengere avlsregelverk.

Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i NKK «Norske myndigheter må ta med brukerorganisasjoner som NKK på laget. Vi har masse kompetanse og vilje til å ta ansvar – men frivilligheten kan ikke gjøre dette alene.»

Internasjonalt samarbeid er nøkkelen

Et viktig poeng i samtalen var at ID-merking ikke bare er et nasjonalt anliggende. Hunder krysser landegrenser – enten det dreier seg om import, eksport eller reiser med kjæledyr. Bretten Berg understreket at NKK er opptatt av internasjonalt samarbeid og gode digitale løsninger som gjør at dyrevelferden ikke stopper ved grensen.

Dyrevelferdsaspektet ivaretas best når alle aktører – nasjonalt og internasjonalt – trekker i samme retning og samarbeider om felles løsninger. Det er også bakgrunnen for at NKK samarbeider med DyreID og andre aktører om systemer for registrering og merking.

Nye krav vil forandre hverdagen for oppdrettere

ID-merking er bare én del av et langt større bilde. Parallelt med merkeplikten er Norge i ferd med å innføre en helt ny avlsforskrift for hund – noe som vil stille oppdrettere overfor krav de aldri tidligere har møtt i norsk lovverk.

I dag reguleres hundeavl i praksis av én enkelt paragraf i dyrevelferdsloven: at man skal avle frem friske og robuste dyr. Det har gitt lite rom for kontroll og sanksjonering. Mattilsynet jobber nå med en ny forskrift som skal stramme inn regelverket for hundeavl betraktelig, og en seniorrådgiver i etaten beskriver det slik: «En forskrift vil gjøre det enklere for aktørene å drive sunn avl, og enklere for Mattilsynet å kontrollere om aktørene følger regelverket.»

Hva de nye avlskravene kan innebære for oppdrettere Krav om helseundersøkelser av foreldredyr før paring – hofter, albuer, øyne og DNA-tester etter rase

Strengere grenser for innavlsøkning: NKK innførte allerede skjerpede krav fra 1. juni 2025

Forbud mot å holde hunder permanent i bur eller kun innendørs – daglig utetilgang blir lovpålagt

Meldeplikt for oppdrettere, inkludert oversikt over antall avlsdyr og eventuelle fôrverter

Krav til vaksinasjon og parasittbehandling av valper før levering

EU-forordningen om velferd og sporbarhet for hund og katt vil via EØS gi ytterligere krav

Regjeringens stortingsmelding om dyrevelferd fra desember 2024 slår fast at Norge skal innføre forskriftsregulering av hundeavl – et krav som lenge har vært etterlyst av NKK, veterinærer og dyrevernsorganisasjoner. For seriøse oppdrettere som allerede følger NKKs etiske grunnregler, vil mye av dette kjennes kjent. Men for dem som opererer i gråsonen – uten helsetester, uten stamtavle og uten krav til foreldredyrenes egnethet – vil det nye regelverket representere en dramatisk innskjerping.

NKK reviderer nå sitt eget regelverk for avl og oppdrett parallelt med de nye nasjonale og internasjonale kravene. Målet er et helhetlig og moderne rammeverk som tilrettelegger for etisk og bærekraftig avl, og som tydelig sanksjonerer avl og oppdrett i strid med dyrevelferdsloven.

«Arbeidet som allerede har pågått i mange år om å få på plass en avlsforskrift, må nå intensiveres og sluttføres.»

Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i NKK

For NKK handler dette om å sikre at de oppdretterne som gjør jobben riktig, får anerkjennelse og støtte – mens de som ikke gjør det, møter reelle konsekvenser. Bretten Berg var tydelig på at frivilligheten ikke kan bære dette alene: det må midler til forskning og utvikling, og myndighetene må gi NKK og andre brukerorganisasjoner en reell plass ved bordet når regelverket skal utformes og implementeres.

Politikerne er enige – nå må handling følge

I panelet deltok også stortingspolitikere fra tre partier. Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), Une Bastholm (MDG) og Solveig Vitanza (Ap) var alle enige om at obligatorisk ID-merking er et viktig og riktig steg. Bastholm fremhevet at merking er en forutsetning for at vi i det hele tatt kan få friske hunder, og at det må bli enklere for kjøpere å vite at de handler fra seriøse og sertifiserte oppdrettere.

For NKK handler det nå om å sørge for at de gode intensjonene omsettes til konkret politikk – med ressurser, forskning og samarbeid på plass. Bretten Berg var klar på at arbeidet med avlsforskriften som har pågått i mange år, nå må intensiveres og fullføres.

«Et samfunn måles på hvordan det ivaretar dyr og dyrs egenverdi. Det jobber vi for at skal bli best mulig for hundene våre.»

NKK om organisasjonens overordnede mål

NKK vil fortsette å jobbe for samarbeid på tvers av politikere, faginstanser, oppdrettere, hundeeiere og andre for at ID-merking ikke skal være et mål i seg selv, men et svært viktig verktøy for bedre avl, helse og hverdagsliv for alle hunder.