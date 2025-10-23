Frivillig redningstjeneste er en bærebjelke i samfunnet. I denne sammenheng er innsatsen til Norske Redningshunder et tydelig eksempel på hva det betyr når hund og fører stiller opp i det stille – døgnet rundt, året rundt. Enten det er i skog, fjell, vann eller urbane områder.

Hundens egenskaper er unike: luktesans, utholdenhet og evne til å samarbeide med mennesket. Sammen utgjør de et team som kan gjøre det umulige mulig. Det tar som flere år å utdanne en redningshund og dens fører til operativ tjeneste – et arbeid som skjer på fritiden, uten lønn, men med et brennende engasjement for å redde liv.

Manglende støtte i statsbudsjettet er et alvorlig signal

Dette handler ikke bare om økonomi, men om verdsetting av frivillig innsats. Når staten ikke bidrar til å sikre forutsigbare rammer for drift, utdanning og beredskap, risikerer vi at viktige ressurser går tapt – både i form av kompetanse og motivasjon blant frivillige.

Et samfunn uten frivilligheten står svakere

For Norsk Kennel Klub er det viktig å understreke at hunden ikke bare er en turkamerat eller et familiemedlem – den er også en del av vår beredskap og trygghet. Som NKKs generalsekretær Ingvild Bretten Berg sier:

– Hunden er mye mer enn bare en turkamerat. Vi vet at den betyr noe for folkehelsa, beredskapen og tryggheten til mange barn og voksne.

Manglende økonomisk støtte er i realiteten å redusere beredskapen i en tid der samfunnet tvert imot ønsker å styrke den. Redningshundene og førerne deres rykker ut når ulykker og savnede personer skal finnes. De gjør det uten lønn, uten krav om kompensasjon, men med et enormt ansvar. Manglende økonomisk støtte kan føre til færre operative ekvipasjer, mindre kursaktivitet og svekket beredskap – noe som i verste fall kan koste liv.

NKK mener at frivilligheten og hundens rolle som samfunnsressurs må løftes politisk og økonomisk. Norske Redningshunder representerer det beste av frivillig Norge – kompetanse, engasjement og ansvarsfølelse.

En oppfordring fra NKK

Norsk Kennel Klub stiller seg helhjertet bak Norske Redningshunder og oppfordrer beslutningstakere til å anerkjenne deres betydning – både som del av landets redningstjeneste og som en levende del av frivilligheten.

Hundens bidrag til samfunnet er uvurderlig. Det fortjener både respekt og reell støtte.