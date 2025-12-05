Tekst: Eva Kristine Wiik og Ingvild Bretten Berg

Det er mye arbeid. Og likevel snakkes det nesten aldri om hundemiljøet når temaet er folkehelse, frivillighet eller forebygging. Hund, aktivitet og samhold henger tett sammen med alt dette.

Der hunder møtes, møtes også folk

Hver uke skjer det noe i en hundeklubb et sted i landet: valpekurs, miljøtrening, turer, uformelle samlinger. Mange av disse tilbudene er åpne og lavterskel, og de gjør terskelen lav både for nye hundeeiere og for mennesker som savner et sted å høre til.

For mange er klubben et sosialt holdepunkt. Unge møter venner der, eldre har et miljø å være en del av, og folk som kanskje føler seg litt alene finner en trygg plass å komme til – med hunden som fin døråpner. Samtidig får alle som deltar mer fysisk aktivitet enn de kanskje ville fått ellers, og det skjer året rundt.

Frivillige instruktører og treningsledere står i front. De lærer opp nye hundeeiere, gir råd, viser øvelser, og bygger kunnskap som gjør både hundeholdet tryggere og hverdagen lettere. Det er arbeid som betyr mye for mange.

Mer enn hobby – også samfunnsnytte

Fuglehundmiljøet bidrar årlig med taksering av fuglebestander for viltnemnder og skogforvaltning – et arbeid som gir kommunene kunnskapsgrunnlaget de selv ikke har kapasitet til å hente inn. I tillegg finnes hele bredden av brukshundområder: førerhund, servicehund, terapihund, minehund, tjenestehund, gjeterhund – alle miljøer drevet frem av frivillighet, faglighet og en sterk vilje til å bidra.

Dette er aktiviteter som støtter kommunen, politiet, forvaltningen og i noen tilfeller helsevesenet. Og mye av det skjer på dugnad.

Sammen blir vi så mye bedre

Overraskende mange kommuner kjenner lite til hundeklubben som holder til bare noen hundre meter unna. Det finnes ofte få eller ingen kontaktpunkt mellom klubben og kommunens folkehelse-, kultur- eller friluftslivsavdeling.

VI burde samarbeide mer, bredere og klokere.

lavterskel aktivitetstilbud

prosjekter for bedre folkehelse

tiltak for trygg ferdsel og godt hundehold

beredskap og dyrevelferd ved kriser

Det trengs ikke alltid så mye – litt dialog og litt tilrettelegging kan gi stor effekt.

Vår bønn på Frivillighetens Dag

Ta oss med i planer for frivillighet, folkehelse og friluftsliv. Gi oss plass i frivillighetsfora eller hos en frivillighetskoordinator. Inviter oss til faste dialogmøter mellom klubber og kommunen. Sørg for trygge områder og lokaler der hundetrening kan foregå lovlig og uten konflikt. Anerkjenn arbeidet som allerede gjøres.

Hvorfor betyr alt dette noe?

Hunde-Norge handler om mer enn fritid og selskap. Det handler om mennesker som står på for å skape aktivitet, trygghet og fellesskap. Det handler om frivillige som gjør hverdagen bedre for både hunder og mennesker – ofte uten at så mange legger merke til det.

Når kommunene ønsker å satse på folkehelse og forebygging, er det et godt sted å starte å se innsatsen som allerede ligger der. For der hunder – og mennesker – møtes, skjer det noe positivt. Det er denne kraften frivilligheten i NKK bidrar med, hver eneste uke.