Svarfrist for inviterte raseklubber er 1. november året før utstillingen.

Manglende svar innen fristen tolkes som avslag, og rasen vil da ikke kunne delta. Vær oppmerksom på at en aksept ikke kan trekkes tilbake.

Søknader sendes via KlubbAdmin.

Det er innført totrinnspålogging, som betyr at du må være innlogget både i KlubbAdmin og med din personlige bruker på Min side.

Veiledning finner du her: Veiledning utstillingsarrangører.