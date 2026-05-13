Årets representantskapsmøte i NKK vedtok både ny strategi for perioden 2026–2030 og en resolusjon om hund på kollektivtransport. Vedtakene peker ut retningen for hva NKK skal arbeide med i årene som kommer. Hundevelferd, ansvarlig avl, frivillighet og hundens plass i samfunnet står sentralt i arbeidet videre.

Den nye strategien markerer også et skifte i hvordan organisasjonen skal arbeide videre. Tidligere har representantskapet behandlet mer konkrete handlings- og tiltaksplaner for kortere perioder. Strategien for 2026–2030 skal i stedet fungere som et langsiktig rammeverk for hele organisasjonen. Fra sentrale organer til klubber, forbund og regioner.

Representantskapsmøtet ønsket også å forankre den nye strategien tydeligere i NKKs visjon og samfunnsoppdrag fra 2018. Rollen som en ledende organisasjon for ansvarlig raseavl, aktiviteter med hund og hundens plass i samfunnet løftes frem som et viktig fundament for arbeidet videre.

Målet er å samle organisasjonen rundt en tydelig felles retning, samtidig som det skal være rom for å utvikle tiltak og løsninger i takt med nye behov og utfordringer.

Hundevelferd som grunnmur

Et av de tydeligste hovedgrepene i strategien er et fortsatt sterkt fokus på hundevelferd og ansvarlig avl.

De siste årene har spørsmål om helse, funksjon, mentalitet og bærekraftig avl fått stadig større oppmerksomhet. Strategien bygger videre på dette arbeidet og peker på behovet for både kunnskap, samarbeid og langsiktighet.

Strategien peker også på at hundehold og dyrevelferd i økende grad påvirkes av internasjonale reguleringer og samfunnsutvikling. Blant annet trekkes nye EU-reguleringer for hund og kattehold frem som et område som vil få betydning for både avl, kompetansekrav og organisert hundehold i årene fremover.

Samtidig handler dyrevelferd om mer enn helse og regelverk alene. Det handler også om hvilke muligheter hundeeiere faktisk har til å gi hundene sine et godt liv. Det perspektivet blir særlig tydelig i resolusjonen om kollektivtransport.

Hund og samfunn

Representantskapsmøtet vedtok at NKK skal arbeide for at hunder skal være velkomne på kollektivtransport, og at det etableres tydeligere nasjonale minimumsregler.

Bakgrunnen er at dagens regelverk varierer mellom fylker og transportselskaper, noe som gjør det vanskelig for mange hundeeiere å bruke kollektivtransport i hverdagen. For noen blir bilen den eneste realistiske muligheten for å komme seg til veterinær, aktiviteter, kurs eller turområder.

Resolusjonen slår fast at ingen skal måtte eie bil for å kunne leve et aktivt og ansvarlig liv med hund. Vedtaket handler derfor om mer enn transport alene. Det handler om tilgjengelighet, deltakelse og muligheten til å kombinere hundehold med et moderne og bærekraftig hverdagsliv.

Samtidig understrekes det at samfunnet også må legge bedre til rette for ansvarlige hundeeiere. Hund skal kunne være en naturlig del av hverdagen for mange mennesker.

En tydeligere rolle

Både strategien og resolusjonen peker mot et NKK som ønsker å være en tydelig og kunnskapsbasert stemme i spørsmål som berører hund og samfunn.

Hovedstyret trekker blant annet frem økt fokus på hundevelferd, ansvarlig avl, bedre samhandling, organisasjonsutvikling og økt samfunnspåvirkning som sentrale mål for perioden.

Med vedtakene la representantskapsmøtet en tydelig retning for et NKK som ønsker å se helheten. Fra avl og helse til aktivitet, tilgjengelighet og hverdagsliv.

Målet er et samfunn der det er mulig å leve godt med hund.