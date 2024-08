NKK sendte våren 2024 ut en spørreundersøkelse og inviterte hundeeiere i hele landet til å svare på spørsmål om hvordan det oppleves å ha hund i sin hjemkommune. Det er første gang NKK gjennomfører denne undersøkelsen, og over 7000 svarte på hele eller deler av undersøkelsen.

Det var knyttet stor spenning til hvilke kommuner som ville komme positivt ut - og det har vært overraskende at flere av de store bykommunene fikk veldig gode tilbakemeldinger. Svarene fra undersøkelsen ble også supplert med vurderinger av de lokale hundeforskriftene og kommunenes bruk og håndtering av utvidete båndtvangsregler.

Seiersspallen ble delt mellom Oslo kommune på tredje plass, Stavanger på andreplass mens Fredrikstad kommune stakk av med seieren.

«Jeg logrer nesten av glede over spørsmålet ditt»

Mange tok turen til NKKs arrangement, og de oppmøtte ble hilst velkommen av en gjeng lokale hunder og deres eiere.

Arrangementet i Arendal omfattet også en panelsamtale mellom prisvinnerne og også representanter fra to kommuner som ikke kom så godt ut av undersøkelsen, nemlig Risør og Randaberg.

Hassan Nawaz, byrådssekretær i Oslo kommune, fortalte at han “nesten logret av glede” over å kunne fortelle hvordan de jobber. Hassan understreket tanken om flerbruk og samspill mellom ulike bydeler, grupper og interesser er viktig for å ivareta alles behov. Han trakk også frem viktigheten av at innbyggerne selv har engasjert seg i dette spørsmålet, og at kommunen stadig mottar innspill fra innbyggerne som de jobber videre med.

Stavangers varaordfører Henrik Halleland var også stolt over å motta prisen, og trakk frem viktigheten av å gi hunder gode aktivitetstilbud i kommuner hvor man også må balansere interessene til landbruk og sårbare dyrearter.

Fredrikstad kommune, representert ved ordfører Arne Sekkelsten, kunne glede seg over seieren. Kommunen har mange fordeler rent geografisk, men legger også godt til rette for bruk av disse områdene. Dessuten har kommunen en klok og gjennomtenkt praksis ved bruk av ekstraordinær båndtvang. Sist vinter var kommunen den første på Østlandet til å oppheve ekstraordinær båndtvang da snøforholdene tilsa det. Hele 75 prosent av de som svarte på spørreundersøkelsen, var godt eller meget godt fornøyd med å være hundeeier i Fredrikstad kommune.

Ikke alle kommuner er like flinke

Når en kåring trekker frem noen som veldig flinke, er det naturlig å trekke frem dem som ikke gjør det like bra. Invitert til å delta i samtalen1) var lokal hundeeier fra Risør kommune, Ellen Aall Prebensen, og hundeeier og gruppeleder for Arbeiderpartiet i Randaberg kommune, Ingvild Denut. Begge representerte kommuner som har svært omfattende hundeforskrifter, utstrakt bruk av båndtvang året rundt, og få områder hvor hunder kan løpe fritt.

Bedre dialog mellom kommunen og de som har god kompetanse på hund, tilrettelegging for flerbruk og økt forståelse for at hunder har behov for å utøve naturlig adferd, var blant tingene de trakk frem for å kunne skape et bedre miljø for hundehold i disse kommunene.

- Vi skal jobbe enda mer med denne undersøkelsen, og ta med oss erfaringene i fremtidige kåringer, sier leder for marked og kommunikasjon i NKK, Cecilie Holgersen.

Kommunene plikter å lytte til innbyggerne sine

Til slutt deltok stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Solveig Vitanza. Vitanza ville ikke legge sterkere føringer på kommunene enn det som allerede ligger i hundeloven, men påpekte at kommunene bør lytte til innbyggerne sine.

Hun påpekte også at det kommer ny stortingsmelding om dyrevelferd til høsten og at det er Stortingets oppgave å legge rammene for dyrenes beste.

Lokale hundeeiere stilte opp med hunder utenfor lokalet og laget en fin ramme rundt arrangementet.

1) Ordførerne i Randaberg og Risør ble invitert til panelsamtalen, men valgte å takke nei.