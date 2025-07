Informasjon om hvordan man kan delta, samt endelig program vil bli publisert på NKKs digitale flater på ett senere tidspunkt. Kunngjøring av dato og tidspunkt nå, er for de som ønsker å holde av datoen i sine kalendre.

I forbindelse med 30- års jubilèet i fjor, ble Forskningsforum Hund arrangert som et heldagsevent som senere ble omtalt i Hundesport (se under dokumenter på denne siden) Videoene fra de 8 forskningsprosjektene som ble avholdt under dette arrangementet kan sees på NKKs YouTube kanal