Den store vinneren denne helgen var Best In Show-vinner Jean Dark Zillionare. Den snart tre år gamle chinese crested overbeviste både publikum, konkurrenter og dommere i ringen med sin tilstedeværelse, utstråling og ikke minst konstruksjon. Jean Dark Zillionare er oppdrettet av Jeanette & Felicia Lemmeke, Sverige, og eies av Alxandra Billstein, også fra Sverige.

Øvrige BIS-plasseringer gikk til Siggen's Starlight Express (welsh corgi pembroke), Wilchrimane Frangipani (pointer) og Bazinga Make Love Not War (faraohund). Gratulerer til alle BIS-vinnere!

Innmønstret champion

Det ble også en merkedag for norsk lundehund denne helgen. Hráfnir I3 av Revehjerte, den ene av de to første innmønstrede lundehundene fra krysningsprosjektet, tok det siste kvalifiserende certificatet og ble dermed norsk utstillingschampion. En milepæl for raseklubb, krysningsprosjektet og ikke minst eier Anne Guntvedt. Vi gratulerer!

De uunværlige

Det å arrangere en NKK-utstilling krever mange ressurser. En stor del av jobben er det teknisk arrangør, som oftest en region eller en lokal NKK-klubb, som utfører. På NKK Kristiansand var det region Agder som var i sving, og det var en formidabel innsats blandt frivillige, skoleungdommer, russ og engasjerte NKK-medlemmer.

NKK region Agder var teknisk arrangør på NKK Kristiansand. Her representert ved nestleder Anette Vabø-Andersen. Foto: HAP foto.

Uten disse uunnværlige frivillige hadde vi ikke kunnet ha organiserte aktiviteter. De holder engasjementet oppe både lokalt og nasjonalt med innsatsen sin. Det er teknisk arrangør som sørger for at man kommer til en ferdigrigget og ren hall hver morgen, og som plukker opp etter våre hunder, når vi «glemmer» det. Oppfordringen må være: la oss gjøre jobben for teknisk så enkel som mulig ved i det minste å rydde opp etter oss selv.

Premiekort

Det å få bruke premiekort på de ulike salgsstandene ble også tatt veldig godt imot, både av utstillere og de på stand. Dette er en praksis vi kommer til å videreføre på alle NKK-utstillinger.

Vi minner om at alle premiekort har gyldighet t.o.m. 31.12.2026