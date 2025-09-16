De norske deltagere er:

Norgesmester Svenn Christer Hauge og Helge Primus Proeliator (Malinois) og Andreas Volle med Soul Of Flame Baku-Bu (Malinois)

Konkurransen starter offisielt onsdag 17. september.

Vi ønsker de lykke til i mesterskapet!

Her finner du hele programmet

En av VM dommerne er vår kjente Roar Kjønstad (FCI-representant) som har hatt mange verv i Norsk Kennel Klub og andre klubber.

Dømt prøveassistent siden 1998.

IGP-dommer siden 2003.

Dommer for mentale tester siden 2004.

Delegat i NKK Working Dog-kommisjonen.

Delegat i FCI Working Dog-kommisjonen siden 2010.

Lagleder FCI-mesterskap og WUSV-mesterskap i flere år.

Regional leder for hjelperutdanning/sertifisering.

Flere tillitsoppdrag for Norsk Dobermann Klub og Norsk Schæferhundklubb.

Liten avl under kennelen «Niqila».

Han har dømt 7 verdensmesterskap, hvorav 5 ganger FMBB.

10-15 dommeroppdrag hvert år, hovedsakelig regionale og nasjonale mesterskap i forskjellige land. Flere verdensmesterskapsutvalg i mange land. Flere nasjonale mesterskap – både alle raser og rasemesterskap i mange land.



NKK ønsker han masse lykke til med bedømmingen!