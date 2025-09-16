De norske deltagere er:
Norgesmester Svenn Christer Hauge og Helge Primus Proeliator (Malinois) og Andreas Volle med Soul Of Flame Baku-Bu (Malinois)

Konkurransen starter offisielt onsdag 17. september.

Vi ønsker de lykke til i mesterskapet!

Her finner du hele programmet

En av VM dommerne er vår kjente Roar Kjønstad (FCI-representant) som har hatt mange verv i Norsk Kennel Klub og andre klubber.

  • Dømt prøveassistent siden 1998.
  • IGP-dommer siden 2003.
  • Dommer for mentale tester siden 2004.
  • Delegat i NKK Working Dog-kommisjonen.
  • Delegat i FCI Working Dog-kommisjonen siden 2010.
  • Lagleder FCI-mesterskap og WUSV-mesterskap i flere år.
  • Regional leder for hjelperutdanning/sertifisering.
  • Flere tillitsoppdrag for Norsk Dobermann Klub og Norsk Schæferhundklubb.
  • Liten avl under kennelen «Niqila».

Han har dømt 7 verdensmesterskap, hvorav 5 ganger FMBB.

10-15 dommeroppdrag hvert år, hovedsakelig regionale og nasjonale mesterskap i forskjellige land. Flere verdensmesterskapsutvalg i mange land. Flere nasjonale mesterskap – både alle raser og rasemesterskap i mange land.

NKK ønsker han masse lykke til med bedømmingen!

 