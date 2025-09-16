FCI-IGP World Championship 2025
Verdensmesterskapet, FCI-IGP World Championship 2025 i IGP er i gang i Vitoria-Gasteiz i Spania og varer til 21- September.
De norske deltagere er:
Norgesmester Svenn Christer Hauge og Helge Primus Proeliator (Malinois) og Andreas Volle med Soul Of Flame Baku-Bu (Malinois)
Konkurransen starter offisielt onsdag 17. september.
Vi ønsker de lykke til i mesterskapet!
En av VM dommerne er vår kjente Roar Kjønstad (FCI-representant) som har hatt mange verv i Norsk Kennel Klub og andre klubber.
- Dømt prøveassistent siden 1998.
- IGP-dommer siden 2003.
- Dommer for mentale tester siden 2004.
- Delegat i NKK Working Dog-kommisjonen.
- Delegat i FCI Working Dog-kommisjonen siden 2010.
- Lagleder FCI-mesterskap og WUSV-mesterskap i flere år.
- Regional leder for hjelperutdanning/sertifisering.
- Flere tillitsoppdrag for Norsk Dobermann Klub og Norsk Schæferhundklubb.
- Liten avl under kennelen «Niqila».
Han har dømt 7 verdensmesterskap, hvorav 5 ganger FMBB.
10-15 dommeroppdrag hvert år, hovedsakelig regionale og nasjonale mesterskap i forskjellige land. Flere verdensmesterskapsutvalg i mange land. Flere nasjonale mesterskap – både alle raser og rasemesterskap i mange land.
NKK ønsker han masse lykke til med bedømmingen!