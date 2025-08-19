"Individually we are one drop. Together we are an ocean." – Ryunosuke Satoro

Sitatet fra Ryunosuke Satoro er betegnende for FCI General Assembly i Helsinki 5. og 6. august.

Hele 77 land deltok på FCI General Assembly – det viktigste beslutningsorganet i den internasjonale hundeorganisasjonen Fédération Cynologique Internationale (FCI). Stemningen i Helsinki bar preg av en felles forståelse for at samarbeid på tvers av landegrenser er avgjørende for å møte fremtidens utfordringer innen hundehold.

Møtet ble arrangert i tilknytning til årets World Dog Show, og Norsk Kennel Klub (NKK) var representert ved styreleder Nils-Erik Haagenrud, styremedlem Wenche Lagmo og generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Helse og velferd – norske initiativ får internasjonal støtte

Fra talerstolen fikk NKK ros fra FCI-president Tamás Jakkel for arbeidet med å innføre BOAS-tester, som nå er tatt i bruk i over 20 land. Norge ble fremhevet for å være det første landet i FCI som innførte BOAS-testing, og NKK fikk også positiv omtale for å ha arrangert en internasjonal FCI-konferanse med fokus på utdanning av veterinærer og innføring av testene i flere land. Dette pionerarbeidet har lagt grunnlaget for at stadig flere nasjoner nå tar i bruk systemet.

NKKs arbeid med innføringen av BSI (Breed Specific Instructions) ble også fremhevet, med en særskilt takk til de nordiske kennelklubbene som har gjort systemet tilgjengelig for resten av kennelunionen. FCIs president understreket at organisasjonen skal være en tydelig stemme for hundevelferd, og fremhevet helserelaterte problemstillinger som det aller viktigste arbeidsområdet.

Det er positivt å se at FCI er så fremoverlent i sitt helse- og velferdsarbeid. Utenfor selve General Assembly foregikk det også en rekke møter knyttet til helseprosjekter. Ledelsen i FCI møtte blant annet representanter fra både AKC (American Kennel Club) og The Royal Kennel Club (UK) for å få et bredere perspektiv på helse- og velferdsutfordringer og dele erfaringer med mulige løsninger på tvers av landegrenser.

Politisk påvirkning og samarbeid med EU

Et sentralt tema under kongressen var FCIs arbeid opp mot EU-kommisjonen. Gjennom støtte fra Royal Canin har FCI fått direkte kontakt med representanter fra EU-parlamentet, og dialogen beskrives som konstruktiv. Et nytt EU-regulativ om dyrevelferd i hundeavl er på vei, og det er avgjørende å være synlig på den politiske arenaen for å sikre at regulativet både bygger på kunnskap og ivaretar behovene til kennelunionen.

For NKK er det spesielt gledelig å se at FCI tar en aktiv rolle i dette arbeidet. Å få dyrevelferd høyt opp på EUs agenda vil ikke bare påvirke medlemslandene – men kan også bidra til en viktig standardisering som kommer hunder og hundeeiere til gode i hele Europa.

Vedtektsendringer og valg

Generalforsamlingen behandlet en rekke saker, deriblant årsrapport, enkelte vedtektsendringer og innkomne forslag. Blant de mest markante beslutningene var et forslag fra Tyskland om å forby elektroniske halsbånd i all FCI-aktivitet – et forslag som ble vedtatt med overveldende flertall. For land som allerede har nasjonale reguleringer, slik som Norge, vil de nasjonale reglene ha fortrinn. NKK vil nå gjennomgå hva vedtaket konkret vil bety for norsk aktivitet.

Det ble også gjennomført valg til FCI General Committee. Tre posisjoner sto på spill, og Tamás Jakkel ble enstemmig gjenvalgt som FCI-president. I tillegg ble et nytt styremedlem valgt inn fra Italia og ett fra Nederland, som nå supplerer de sittende medlemmene.

Samlet sett viser årets General Assembly at FCI står stødig og er fremme i skoene i sitt arbeid for både hundevelferd, etikk og internasjonalt samarbeid. For NKK gir møtet i Helsinki viktige signaler om at norske initiativ bidrar til å forme en global utvikling – til beste for hundene vi alle ønsker å beskytte.