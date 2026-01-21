Hari Arčon, president i den slovenske kennelklubben (KZS), arrangerte en fagsamling i kynologiens navn. En av de store fordelene med å være en del av internasjonal organsisasjon er at vi kan dele erfaringer, lære av hverandre og støtte felles arbeid for bedre hundehelse internasjonalt. Vi får også tilgang på stor ressurspool av fagpersoner og kan bidra aktivt med all kunnskapen og kompetansen vi har i vår egen organisasjon.

I løpet av helgen ble det gjennomført en rekke møter med sentrale beslutningstakere og fagpersoner. Blant deltakerne var presidenten i FCI, Tamás Jakkel, presidenten for FCI Health and Welfare Committee, Wenche Charlotte Lagmo, Sloveni­as landbruksminister Mateja Čalušić samt Sloveni­as statsminister Dr. Robert Golob. Også den slovenske jegerforeningen deltok, med fokus på landets nasjonale jakthundraser.

Fredagen var viet foredrag for eksteriørdommere, oppdrettere, veterinærer, myndighetspersoner og hundeeiere. Temaet var implementeringsplanen for Breed Specific Instructions (BSI) i regi av den slovenske kennelklubben. NKKs styremedlem Wenche Charlotte Lagmo holdt innlegg om hvordan utstillingssystemet kan brukes aktivt til å belønne god helse, og hvordan BSI fungerer som et praktisk og effektivt verktøy i dette arbeidet.

Hva er BSI – Breed Specific Instructions?

Breed Specific Instructions (BSI) er et helse- og hundevelferdsverktøy utviklet for å hjelpe dommere og arrangører på utstillinger til å identifisere og vurdere eksteriørtrekk som kan ha negativ innvirkning på hundens helse og funksjon. BSI retter seg særlig mot raser der det er kjent risiko for overdrivelser i eksteriøret, for eksempel knyttet til pust, bevegelse, øyne, hud eller generell funksjon.

Formålet med BSI er ikke å ekskludere eller å svartmale, men å øke bevisstheten rundt sunn anatomi og funksjonell konstruksjon. Når BSI brukes riktig, bidrar det til at hunder med god helse og funksjon premieres, samtidig som overdrivelser ikke belønnes. På denne måten kan utstillingsringen bli et aktivt virkemiddel for å fremme bedre hundehelse over tid.

Professor dr. vet. med. Vladimira Erjavec leder, sammen med president Hari Arčon, arbeidet med å innføre BOAS-registrering for brachycephale raser i Slovenia. Det svært positivt for NKK å kunne dele erfaringer og kunnskap fra tidligere arbeid. Lagmos erfaringer fra arbeidet i RFG Cambridge-modellen ble godt mottatt og gir et solid grunnlag for videre samarbeid.

Den slovenske kennelklubben viser tydelig ambisjoner om å være en seriøs og kompetent samarbeidspartner for slovenske myndigheter i alle spørsmål som angår hund. Både politi, forsvar og nasjonal TV var til stede – et tydelig signal om bredt engasjement og tverrfaglig samarbeid. Tettere samarbeid med myndigheter og de som har overordnet ansvar for rammebetingelsene til våre hunder er noe av det viktigste arbeidet vi i NKK også har i årene som kommer.

Når alle aktører jobber sammen, styrkes både tilliten og kvaliteten i arbeidet til oss alle.

Fjær i hatten for den slovenske fjellstøveren Koroški Žigec